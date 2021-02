LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 9 febbraio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 9 FEBBRAIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 9 febbraio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 17/2021. Tanta voglia di giocare ma prima diamo un’occhiata a come sono andate le cose sabato scorso. Per quanto riguarda i risultati del gioco del Lotto la medaglia di vincita più alta spetta ai 62.250 euro intascati da un giocatore di Cattolica, in provincia di Rimini, grazie ad una giocata da 1 euro sulla ruota Nazionale con i numeri 5 19 27 57: per lui quattro terni e una quaterna da ricordare. Sul podio delle vincite sale poi un giocatore di S.Egidio Monte Albino, in provincia di Salerno, che si aggiudica un premio da 50.596 euro, e un anonimo di Giardini di Naxos, in provincia di Messina, che si porta a casa 45mila euro di montepremi. Per quanto riguarda il 10eLotto sugli scudi un giocatore di Bardi, in provincia di Parma, il quale, come riportato da agipronews.it, ha indovinato 9 dei 10 numeri giocati con l’opzione Numero Oro e incassato 50mila euro con una giocata abbinata alla modalità frequente, la stessa che ha assegnato tre vincite da 20mila euro a Conegliano (TV), Montecorvino Rovella (SA) e Foligno (PG).

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Focus sulle quote del Superenalotto di sabato 6 febbraio 2021: purtroppo ancora una volta nessuno è riuscito a fare “6”. Questo significa che il Jackpot continua a salire vertiginosamente e così l’attenzione dei giocatori verso il concorso. Vacante è rimasta anche la casella associata ai premi riservati a chi totalizza il “5+1”, mentre il “5” ha assegnato 40.179,23 euro a 6 giocatori. Il “4” ha regalato 522,51 € a 476 anonimi, mentre il “3” ha fatto sì che in 19.510 vincessero 38,04 euro. Ultimo premio del Superenalotto di sabato quello associato al “2”: 6,76 euro per 339.281 giocatori. E il SuperStar? Nel concorso “gemello” del Superenalotto nessuno ha vinto il premio più ambito, ma il “4 Stella” ha regalato a 2 giocatori la bellezza di 52.251,00 euro ciascuno. Il “3+SuperStar” ha significato invece una vincita da 3.804,00 € per 88 fortunati, mentre i canonici 100 euro associati al “2 Stella” sono stati vinti da 1501 giocatori. Chiusura con i 10 e 5 euro assegnati da 1 e 0 Stella, vinti rispettivamente da 10.720 e 26.845 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot messo in palio oggi dal Superenalotto ha toccato quota 104 milioni e 300mila euro: sarete voi lettori de ilsussidiario.net ad aggiudicarvelo? Noi ve lo auguriamo, ma nel frattempo vi suggeriamo anche come spenderlo, ad esempio finanziando uno dei progetti innovativi che aspettano di ricevere il giusto quantitativo di donazioni per spiccare definitivamente il volo. Oggi vogliamo segnalarvi un’invenzione tutta italiana che prende il nome di nodo multifunzionale. Di che si tratta? Usiamo la descrizione utilizzata dal progettista per spiegarvelo: “Sono un architetto che vive e lavora a Roma. Oltre alla mia attività nel settore della progettazione architettonica e strutturale, mi diletto nel creare dei pezzi di design utilizzando principalmente il legno. La libreria in foto è stata realizzata applicando dei chiodi agli incroci di tutti i listelli verticali e orizzontali. La mia nuova proposta è incentrata su una piccola struttura in legno, un “nodo” di giunzione, in plastica o legno, tra gli elementi orizzontali e quelli verticali. Questi verranno inseriti nelle asole create nei listelli prendendo il posto dei chiodi, e permetteranno la costruzione di una libreria modulare, estremamente resistente, ecologica e riciclabile. Il nodo fatto in legno è stato realizzato mediante l’uso di un collante tipo vinavil, mentre quello con la zigrinatura in plastica non necessita l’uso di alcun collante. Entrambi sono in grado di collegare le componenti della libreria creando una struttura alveolare robusta e di assemblaggio rapido. Il disegno allegato mostra una semplice scaffalatura in legno massello in cui sono stati utilizzati i suddetti nodi per collegarne i listelli”. Ad oggi questo progetto ha ottenuto solo un euro su un obiettivo di 10mila: cliccate qui e decidete voi stessi se dargli una mano…

LA SMORFIA DEL SUPERENALOTTO

Con le estrazioni del Lotto e del Superenalotto di oggi è lecito domandarsi quali saranno i numeri vincenti dei due concorsi. Certo, però c’è anche chi si chiede quali saranno i suoi numeri giocati! Se pure voi siete preda dell’indecisione non disperate: in vostro soccorso arriviamo noi de ilsussidiario.net con la nostra consueta rubrica dedicata alla Smorfia Napoletana. Oggi è l’ultimo giorno di consultazioni per il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi: per questo motivo giochiamo i numeri 45, 59 e 36, che stanno rispettivamente per “presidente”, “consiglio” e “drago”. Qualche altra nota politica? Tra i vari partiti che oggi Draghi incontrerà ci sono Forza Italia – e qui giochiamo l’1 che sta per “Italia” -, il Partito Democratico (puntiamo sul 30 di popolo) e il MoVimento 5 Stelle: qui inevitabile fare una doppia puntata, sul 5 e sull’83 che nella Smorfia partenopea indica la figura della stella.



