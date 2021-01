LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 9 gennaio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO ESTRAZIONI DI OGGI: 9 GENNAIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 9 gennaio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 4/2021. Non vedete l’ora di giocare? Vi capiamo, prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto nel concorso di giovedì scorso per quel che riguarda Lotto e 10eLotto. Partiamo dal primo dei due concorsi appena citati per scoprire grazie ad agipronews.it che grande protagonista dell’ultima estrazione è stata la Sicilia con vincite complessive per quasi 180mila euro. Il botto del giorno è stato conseguito a Trapani, dove un fortunato anonimo si è aggiudicato un premio da 62.500 euro. Colpo importante anche a Palermo, con una vincita da oltre 50mila euro, così come in provincia di Catania, ed in particolare a Giarre, dove sono stati vinti 23.750 euro. Due invece le vincite nel capoluogo, una da 23.250 euro e l’altra da 19.500 euro. Per quanto riguarda il 10eLotto invece menzione particolare la merita il giocatore di Latina che con un “9” si è portato a casa la bellezza di 100mila euro. Non c’è da lamentarsi neanche a Pompei, in provincia di Napoli, dove un 9 Oro ha regalato 50mila euro, e ad Alba Adriatica (TE), dove un 6 Doppio Oro è valso 30mila euro.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Abbiamo visto come sono andate le cose giovedì 7 gennaio 2021 per quanto riguarda Lotto e 10Lotto: adesso diamo un’occhiata alle quote del Superenalotto dell’ultimo concorso. Vacanti sono rimaste le caselle dedicate ai vincitori del “6” e del “5+1”: per quanto nessuno abbia fatto suo il jackpot di certo non hanno trovato motivi per dispiacersi i 6 giocatori che hanno totalizzato un “5” al Superenalotto da 29.025,87 €. Il “4” ha regalato invece 366,11 € a 485 anonimi, mentre il “3” ha distribuito 28,62 euro a 18.664 giocatori. Ultimo premio del Superenalotto il “2” che ha dato a 301.133 giocatori 5,50. Nell’analizzare le quote del Superenalotto di giovedì non possiamo dimenticarci del concorso “gemello”, il “SuperStar”: anche qui nessuno è riuscito ad aggiudicarsi il premio più alto, ma in 6 hanno fatto “4 Stella” intascando così un premio da 36.611,00 €. Il “3+SuperStar” ha donato invece a 226 giocatori una vincita da 2.862,00 €, mentre i canonici 100 euro associati al “2 Stella” sono stati vinti da 3.108 giocatori. Ultimi due premi da 10 e 5 euro, correlati a “1+SuperStar” e “0+SuperStar”, vinti rispettivamente da 20.640 e 42.793 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Siete in procinto di giocare al Superenalotto ma pensandoci bene non sapreste come investire il Jackpot nel caso foste voi ad aggiudicarvelo? Tranquilli, la Rubrica de ilsussidiario.net è qui apposta per darvi qualche suggerimento su come investire la vostra vincita. Solitamente vi proponiamo qualche progetto innovativo da finanziare prendendo spunto da kickstarter.com, oggi restiamo sulla piattaforma ma per un altro scopo: sostenere la raccolta fondi che ha come obiettivo quello di salvare la casa di JRRR Tolkien, dove lo scrittore mise nero su bianco capolavori della letteratura fantasy come Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, e creare un centro di scrittura e creatività per il pubblico. Gli ideatori del progetto nella presentazione scrivono: “Potete contribuire a creare il primo centro letterario al mondo dedicato a Tolkien. Non esiste un centro letterario dedicato agli studi di Tolkien in nessuna parte del mondo – un fatto notevole se si considera l’importanza dello scrittore e la sua continua popolarità. Questa è la casa perfetta per mettere le cose a posto. Ora è sul mercato, quindi dobbiamo muoverci rapidamente per metterla al sicuro prima che finisca in mani private e si perda l’occasione di una generazione. Se ci aiuterete a raggiungere questo obiettivo, potrete unirvi alla comunità incentrata sulla casa e rimanere in contatto con le nostre attività a tema Tolkien per gli anni a venire!”. Volete collaborare? Ecco qui il link per farlo, nel caso vinceste il jackpot ma non solo…

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

In attesa delle estrazioni di oggi di Lotto e Superenalotto non sono pochi gli indecisi dell’ultimo minuto sui numeri da giocare. Se appartenete a questa categoria di giocatori la Smorfia Napoletana può esservi d’aiuto per dipanare ogni matassa e sfidare la sorte. Dite che non avete sogni da interpretare? Allora proviamo noi, partendo da un fatto di cronaca che ha colpito la nostra attenzione, a darvi qualche spunto. Non possiamo non parlare della rivolta che ha avuto luogo a Washington pochi giorni fa, per molti osservatori innescata dal presidente Trump stesso. Dalla Smorfia Napoletana prendiamo allora il numero 89 che si associa alla parola “America”, ma anche “presidente”, numero 45. Per meglio caratterizzare la figura di Trump scegliamo le parole “biondo”, numero 56, e “ricchezza”, numero 87. Immancabile poi la parola “rivolta”, che traduciamo con il numero 81. Saremo fortunati? La cronaca e la Smorfia si legheranno bene? Lo scopriremo soltanto tra poco…



