Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 9 giugno, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 9 GIUGNO 2022

Nella giornata di oggi, giovedì 9 giugno 2022, si palesa un nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 69/2022. In attesa di comprenderne gli esiti, osserviamo quanto accaduto nel precedente concorso di martedì, a partire dal Lotto. Il portale Agipronews, come da tradizione, ci aggiorna sulle ultime statistiche del Lotto: in Campania sono arrivate vincite complessive che sfiorano i 50mila euro. Festa nella provincia di Napoli, con un colpo al Lotto da 23.750 euro a Santa Maria La Carità e uno da 18.750 euro a Vico Equense. Nel capoluogo, invece, è stata centrata un’altra vincita al Lotto da 7.125 euro. Doppietta in Lombardia, con una vincita al Lotto da 14.250 euro a Lavena Ponte Tresa, in provincia di Varese, e un colpo al Simbolotto da oltre 10mila euro a Magenta, in provincia di Milano. Due le vincite gemelle al Lotto, a Loreto, in provincia di Ancona: con due giocate da 2 euro ciascuna sui numeri 2-59-78 sulla ruota del Lotto di Bari, sono stati centrati due terni secchi al Lotto da 9mila euro ciascuno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 468,2 milioni dall’inizio dell’anno.

NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni 7 giugno, 10eLotto e vincite

Per ciò che riguarda il 10eLotto, martedì è stato premiato il Lazio, ove è stata centrata la vincita più alta di giornata, a Roma, grazie a un 9 Oro da 50mila euro, seguito da un 8 Oro messo a segno a Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone, dal valore di 12.500 euro. Un’altra vincita da 50mila euro, realizzata a Torino sempre con un 9 Oro. Si festeggia anche in Veneto, per la precisione a Resana, in provincia di Treviso, con un tris dal totale di 62mila euro. Le più alte sono due 3 Oro da 26mila euro indovinati in modalità istantanea, mentre l’ultima, quella da 10mila euro, è un 6 sempre nella stessa modalità di estrazione. Da segnalare anche 31.250 euro vinti in Sicilia: a Capaci, in provincia di Palermo, centrato un 9 da 20mila euro, mentre a Palermo un fortunato giocatore si porta a casa 11.250 euro grazie a un 6 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,8 milioni di euro per un totale di oltre 1,6 miliardi di euro da inizio anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi martedì 7 giugno 2022

LOTTO, RICCO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Il concorso Sisal numero 69 del Superenalotto avrà luogo nella serata di oggi, giovedì 9 giugno 2022. L’attesa è davvero molto elevata e, in vista della quarta estrazione del mese di giugno, sono in tanti a sperare di poter mettere a segno una importante vincita, con l’auspicio che coincida con il ricco jackpot in palio. L’assenza di un “6” da oltre un anno ha fatto sì che il montepremi raggiungesse quota 218 milioni di euro in vista dell’estrazione odierna.

Nel corso del concorso di martedì 7 giugno, però, sono stati invece tre i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 64.092,47 euro a testa. Le tre vincite sono state effettuate a Gravellona Toce (VB) presso la tabaccheria “Ramoni” di corso Milano 76, a Mede (PV) presso la tabaccheria di “De Cecchi Fabio” in via Silvio Pellico 33 e a Riva del Garda presso il punto vendita “Villa Angelica” in via San Giacomo 48. Da segnalare anche tre “4 stella” da 23.916 euro ciascuno. Tuttavia, la maggior parte dei giocatori mira a intercettare il ricchissimo “6” che potrebbe realmente cambiare la vita, un po’ come accaduto il 22 maggio dello scorso anno a colui che è riuscito a prevedere l’intera combinazione estratta, a Montappone (FM), portandosi a casa il super premio da 156 milioni di euro. Il vincitore, all’epoca, attese appena 3 giorni per presentare la vincita all’incasso.

SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi, lunedì 6 giugno 2022

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto in caso di vittoria? Un interrogativo fondamentale, anche alla luce dell’ingente somma messa in palio dal concorso. A tal proposito, il possibile vincitore milionario può affidarsi ai consigli della nostra rubrica, basata sulla piattaforma Kickstarter, che offre spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “The Maya Book of Creation“, di Joaquin de la Sierra. La descrizione recita: “Quando Francísco Ximénez arrivò a Santo Tomás nel 1701, non sapeva che si sarebbe imbattuto in un tesoro di saggezza vecchio di 3.000 anni. Per migliaia di anni, i K’iche’ Maya hanno tramandato di generazione in generazione il racconto Maya chiamato Popol Vuh. Conosciuto anche come Libro della Comunità o Libro della Creazione, il Popol Vuh è apparso per la prima volta già nel 1.000 a.C. Non contiene solo splendidi contenuti storici e mitologici, come le imprese dei famosi gemelli eroi Hunahpú e Xbalanqué, ma anche la cronaca del popolo Kʼicheʼ. Nonostante sia un libro di tale importanza storica, il Popol Vuh, probabilmente il testo maya più importante, rimane relativamente sconosciuto. Non è facile comprenderne alcune parti senza una ricerca significativa. Essendo un libro di tale importanza, ho intenzione di presentare una nuova versione con illustrazioni di accompagnamento, un resoconto dettagliato della traduzione e della filologia maya, l’intera storia dietro le imprese di padre Ximenez e le cronache degli insediamenti maya vicini”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

L’itinerario tra i numeri del Lotto e del Superenalotto fa tappa adesso presso la stazione della smorfia napoletana, utile per comprendere il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi veniamo incontro e proviamo a darvi un nostro suggerimento, partendo da una notizia di attualità, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno alla decisione di rendere le mascherine obbligatorie in classe fino alla fine dell’anno scolastico corrente e, dunque, anche negli esami di terza media e di maturità. Lo ha stabilito il Tar del Lazio respingendo il ricorso promosso dal Codacons contro gli atti del Governo che, nel settore della scuola, hanno imposto l’obbligo della mascherina fino al termine dell’anno scolastico. Quali sono i numeri legati a questa particolare scelta? Iniziamo con l’8 (esame), per proseguire quindi con il 25 (studente). Ci sono poi il 44 (scuola), il 19 (maschera) e il 6 (obbligare). L’augurio che intendiamo rivolgervi è che questa combinazione si possa rivelare foriera di buona sorte per voi lettori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA