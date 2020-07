LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 9 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 9 LUGLIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 9 luglio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 64/2020. Lotto e 10eLotto continuano la corsa a premi grazie al nuovo concorso che si terrà questa sera. I due giochi italiani sono in cima alle priorità di tutti i giocatori del nostro Paese: quali saranno i risultati dell’estrazione? Prima che ci vengano rivelati numeri vincenti e premi, andiamo a rivedere la classifica delle vincite dello scorso martedì e la statistica ufficiale. AgiproNews ci aiuta a scoprire chi c’è al primo posto in classifica: Il 10eLotto ha premiato un appassionato di Roma con un 9 in modalità frequente e un bottino da 50 mila euro. Cisterna di Latina si aggiudica invece un premio da 30 mila euro, mentre 20 mila euro sono finiti a Milano. Per il Lotto, il fortunello più ricco è di Cervinara, in provincia di Avellino, che con terno e ambo su Napoli si è aggiudicato un tesoretto da 37.750 euro. In seconda posizione troviamo invece Messina con 14 mila euro e infine Roma con 7 mila euro in premio.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

SuperEnalotto e Jackpot azzerano di nuovo il pallottoliere: nell’estrazione di questa sera, il montepremi sarà di ‘soli, 11,8 milioni di euro. Un fortunello infatti si è aggiudicato la sestina vincente nel concorso dello scorso giovedì, portandosi a casa oltre 59 milioni di euro. La statistica ufficiale ci svela inoltre l’andamento delle altre quote secondarie, a partire dal 5 che ha premiato tre giocatori con oltre 52 mila euro. Segue il 4+ con due vincitori e un premio che supera i 34 mila euro, contro i 2.807 euro che il 3+ ha regalato a 91 appassionati. Sono invece 467 i tagliandi vincenti associati alla quota del 4, del valore di 340,83, mentre per il 3 il bottino è da 28,07 euro, registrato da 17.071 vincitori. In penultima posizione troviamo il 2 con un bottino da 5,38 euro, destinato a 276.548 partecipanti, mentre il premio più piccolo del gioco è sempre quello dello 0+, che regala 5 euro a 22.748 giocatori. A salire i 10 euro dell’1+, centrati da 9.684 appassionati, mentre 1.490 biglietti fortunati registrano la somma di 100 euro grazie alla vincita del 2+.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot stanno per preparare un tavolo verde ricco di premi e numeri vincenti. Il gioco della Sisal ci farà attendere ancora pochi minuti prima di rivelarci il risultato dell’estrazione di oggi. Anche questa volta possiamo sfruttare al meglio il tempo a nostra disposizione, pensando a quale progetto vorremmo realizzare con una piccola parte del nostro bottino. La nostra Rubrica ha già selezionato per voi un’idea lanciata su KickStarter da un brand giapponese che ci parla della Terra e delle sue bellezze. weMORI è una nuova app ideata per rigenerare il nostro pianeta, una comunità che mira a sostenere i progetti che riguardano le foreste presenti in tutto il mondo. Con soli pochi tap si potranno sostenere iniziative ad alto impatto e rallentare il processo di disboscamento dei nostri territori. weMORI è l’unica app dedicata interamente alle foreste e permette ad ogni utente di mobilitarsi per il benessere globale, mediante semplici azioni. La piattaforma ha già conquistato il cuore di oltre 150 sostenitori, che a 30 giorni dalla fine dell’asta hanno raccolto oltre 13 mila euro a fronte di un goal che supera i 6 mila.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti di oggi stanno per inondare l’Italia con premi e combinazioni fortunate. L’estrazione di oggi decreterà quali degli appassionati in gara si sarà guadagnato un posto nella Top 3 delle vincite: quale regione conquisterà il primato? Pensiamo prima ai numeri da giocare, il vero tallone d’Achille di ogni giocatore della lotteria. La nostra Rubrica come sempre vi suggerirà dei numeri da inserire nella vostra schedina, grazie ad una news scelta per voi e all’aiuto della smorfia napoletana. La notizia ci parla di un gruppo di giovani vietnamiti che hanno deciso di sfidare la propria creatività realizzando delle repliche di auto e moto costose in semplice cartone. Questo team di appassionati di mezzi sportivi infatti ha deciso di non fermarsi di fronte alla mancanza di ricchezza e ha scelto di replicare moto Ducati e auto Ferrari usando dei rottami in metallo, alcune parti di auto e moto usate e tanto cartone. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’automobile, 46, la motocicletta, 88, il cartone, 26, la ricchezza, 87, la passione, 19. Aggiungiamo anche la replica, 90, per tutti gli appassionati del 10eLotto a caccia di un Numero Oro.



