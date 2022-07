Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 9 luglio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 9 LUGLIO 2022

Dita incrociate e attesa spasmodica: oggi, sabato 9 luglio 2022, è tempo di assistere a un nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, il terzo e ultimo di questa settimana, che corrisponde con il concorso Sisal n. 82/2022. A breve andremo a scoprire gli esiti dei “sorteggi”, ma prima non possiamo non osservare quanto si è verificato in occasione del concorso del Lotto di giovedì. Il portale Agipronews riferisce che a essere premiato al Lotto è stato un giocatore di Acqui Terme, in provincia di Alessandria, che si è portato a casa 23.750 euro grazie a tre ambi e un terno (11-22-25). Da segnalare anche l’ambo secco (23-75) centrato ad Ercolano, in provincia di Napoli, per una vincita da 20mila euro. Festa anche a Elice, in provincia di Pescara, dove sono stati realizzati tre ambi e un terno per un totale di 9.750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 553 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Per quanto riguarda il 10eLotto, è stato premiato il centro abitato di Soveria Simeri, in provincia di Catanzaro, ove è stata rilevata la vincita più alta del 2022: nella cittadina calabrese, infatti, un fortunato giocatore è riuscito a centrare un premio pari a 2,5 milioni di euro con un 10 Oro. Sempre nello stesso paese, poi, un altro giocatore è riuscito a centrare un 9 Oro del valore di 50mila euro. Protagonista anche la Puglia con ben 3 vincite per un totale di 112mila euro: la più alta ha premiato un giocatore di Gravina in Puglia, in provincia di Bari, con un 9 da 100mila euro, mentre le altre, arrivate rispettivamente a Lucera, in provincia di Foggia, e ad Altamura, in provincia di Bari, hanno permesso a due giocatori di portare a casa un premio da 6mila euro ciascuno. Festa, infine, anche nel Lazio; a Frosinone, infatti, un giocatore ha centrato un 6 Doppio Oro del valore di 20mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 23,6 milioni di euro, per un totale dall’inizio dell’anno di oltre 1,9 miliardi di euro.

LOTTO, RICCO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Un nuovo concorso del Superenalotto si manifesta quest’oggi ed è quasi superfluo ribadire come i concorrenti non stiano più nella pelle, vista e considerata l’entità del montepremi in palio e che tutti inseguono. L’assenza del 6 si protrae infatti da oltre un anno (22 maggio 2021, con 156 milioni di euro vinti a Montappone, in provincia di Fermo) e ha consentito al jackpot di issarsi a quota 235,2 milioni di euro.

Nel concorso del Lotto e Superenalotto di giovedì 7 luglio 2022 sono stati otto i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 28.361,85 euro a testa. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 34.202 euro ciascuno. Rammentiamo che, contestualmente ai concorsi 83, 84 e 85 del SuperEnalotto che andranno in scena la settimana prossima, vale a dire il 12, 14 e 16 luglio, saranno istituiti 300 premi istantanei straordinari da 50mila euro ciascuno e all’estrazione si potrà prendere parte convalidando una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida. Il terminale assegnerà automaticamente un codice univoco per ciascuna combinazione SuperEnalotto/SuperStar giocata.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto in caso di vittoria? Un dubbio amletico, considerata l’entità della cifra. Il potenziale vincitore milionario potrebbe lasciarsi guidare dai consigli della nostra rubrica, che a sua volta attinge dalla piattaforma Kickstarter, sui cui ambienti digitali viene garantito ampio spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solamente di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di essi, ovvero “Drink Water Reminder Pins & Plush Pillows”. La descrizione, a cura di Jennyfairie, recita: “È ora di mantenerci idratati! Che abbiate bisogno di un promemoria delicato o di una ‘minaccia’ per mantenervi in linea con i vostri obiettivi di assunzione di acqua, queste goccioline d’acqua a forma di amico vi coprono le spalle! Qualunque sia il tipo di motivazione di cui avete bisogno, loro saranno lì per voi. Io sono una frana nell’assumere acqua durante la giornata e ho pensato che anche molte persone là fuori devono avere difficoltà a bere abbastanza acqua. Così ho deciso di progettare queste simpatiche e sciocche gocce d’acqua per aiutarci. Ci sono cuscini di peluche super schiacciabili, spille smaltate, adesivi e portachiavi tra cui scegliere. Quindi, se avete bisogno di una goccia d’acqua da attaccare alla vostra borraccia per ricordarvi di idratarvi o se il vostro amico è una piccola prugna disidratata che ha bisogno di una goccia d’acqua aggressiva appuntata sulla giacca, siete nel posto giusto. L’obiettivo di 1.200 sterline è quello di finanziare tutti gli articoli a goccia d’acqua”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Il consueto viaggio fra i numeri del Lotto e del Superenalotto approda presso la stazione della smorfia napoletana, utile a comprendere il reale significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi diamo un nostro suggerimento, partendo da una notizia attuale, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno alla notizia del Premio Strega 2022, vinto da “Spatriati” di Mario Desiati con 166 voti. Nella cornice del Ninfeo di Villa Giulia a Roma, la presentatrice Geppi Cucciari ha premiato il vincitore del riconoscimento letterario che viene assegnato ogni anno a un libro pubblicato in Italia. Quest’anno per la prima volta i romanzi finalisti non sono stati cinque, come da tradizione, ma sette. Vincitore annunciato, super favorito dall’inizio della competizione, Desiati, con 166 voti per il suo “Spatriati” (Einaudi), al suo ritorno in finale dopo quello del 2011 con ‘Ternitti’ (Mondadori). Quali sono i numeri legati a questa news proveniente di natura culturale e letteraria? Iniziamo con il 32 (libro), per proseguire quindi con il 74 (premio). Ci sono poi il 72 (strega), il 71 (vittoria) e il 43 (scrittore). Speriamo che questa combinazione possa rivelarsi foriera di buona sorte per voi lettori.

