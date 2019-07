LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 9 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 9 LUGLIO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 9 luglio 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 82/2019. I numeri vincenti di oggi verranno annunciati fra pochissimo e questo vuol dire che abbiamo ancora un po’ di tempo per rivedere la statistica dello scorso sabato. Chi ha centrato il primo posto sul podio? La classifica delle vincite viene guidata dal Lotto grazie ad un premio da 50 mila euro centrato a Como. Il fortunello ha realizzato un ambo secco su Genova, mentre più di 46 mila euro piovono a Bordighera, in provincia di Imola, mente Vaprio d’Adda, in provincia di Milano, indovina una combinazione del valore di 33.750 euro. Segue il 10eLotto che premia un vincitore della provincia di Nuoro, di Tortoli, che si porta a casa circa 14 mila euro con un 6. In ultima posizione abbiamo invece tre appassionati che hanno conquistato il secondo gradino. La vincita è di 9.300 per ciascuno, consegnata a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, Castello di Godego, in provincia di Treviso e Casalnuovo di Napoli. La vincite annuali ammontano invece a 2,4 miliardi di euro, mentre 24 milioni se teniamo in considerazione solo l’ultima estrazione.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Ancora nulla di fatto per il Jackpot del SuperEnalotto, che rientra di nuovo fra gli assenti dell’ultimo concorso. La sestina vincente infatti non ha fatto capolino fra i numeri fortunati dell’estrazione dello scorso sabato, mentre le quote secondarie hanno registrato un nuovo calo significativo. La statistica ufficiale segnala il 5 al primo posto delle vincite, con premio da oltre 20 mila euro realizzato da 15 giocatori. Seguono cinque appassionati per il 4+, con premio da oltre 17 mila euro, mentre 204 vincitori si sono accontentati del premio da 1.682 euro messo in palio dal 3+. In netto calo anche il 4, del valore di 173,92 euro ed associato a 1.790 biglietti vincenti. Per il premio da 16,82 euro del 3 i giocatori fortunati sono invce 55.935, mentre saliamo fino a quota 705.112 per gli appassionati che grazie al 2 si portano a casa 5 euro a testa. Gli ultimi tre scalini della classifica vengono assegnati alle tre quote storiche del filone SuperStar. In cima il 2+ da 100 euro, che premia 2.964 partecipanti, mentre i 10 euro dell’1+ finiscono in tasca a 18.200 giocatori. Per ultimo lo 0+, con bottino da 5 euro. I vincitori sono invece 37.753.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Siamo ad un passo dall’estrazione del SuperEnalotto di oggi ed abbiamo ancora a disposizione alcune ore prima che inizi la corsa ai premi. Naturalmente l’obbiettivo principale è centrare il Jackpot, riuscire a portare a casa il montepremi e festeggiare con i nostri cari e amici. Qualcuno sta già pensando in realtà a come occultare la vincita, giusto per evitare la comparsa improvvisa di parenti alla lontana della cui esistenza non sapevamo davvero nulla. Qualsiasi sia la vostra situazione, di certo avrete fatto qualche pensiero su come spendere il bottino nei minuti e giorni successivi alla vittoria. Qualcuno degli appassionati infatti preferisce inaugurare la vincita, giusto per sottolineare la fortuna ed iniziare fin dai primi istanti ad usufruire del tesoretto. Anche la nostra Rubrica ha già pensato a come sostenervi nella scelta del progetto più valido su cui investire la somma che vorrete. Fra le pagine del catalogo virtuale di Kickstarter abbiamo trovato un’iniziativa interessante per i gamers. Lyra è infatti la console realizzata con Raspberry Pi CM3L, un dispositivo compatto per poter giocare in qualsiasi posto e situazione. Lyra però è molto di più, visto che può emulare le console di qualsiasi epoca, riportandoci indietro nel tempo e permettendoci di giocare con i nostri games preferiti. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il dispositivo si trasformerà in un attimo nella console di gioco, in un personal computer ed in un sistema di divertimento. L’asta sarà attiva ancora per 48 giorni, mentre il goal da raggiungere è circa di 33.400 euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

L’estrazione del Lotto di oggi è ormai vicina e noi appassionati del gioco italiano stiamo già pensando a come organizzare la serata. Schedina a portata di mano, birra ghiacciata e silenzio assoluto mentre scopriamo i numeri vincenti di questa sera. Alcuni però sono ancora in panne: non sanno davvero quali numeri giocare. Una difficoltà condivisibile non solo dagli appassionati più inesperti, ma anche dagli aspiranti vincitori che partecipano spesso alla gara a premi. La nostra Rubrica vi può aiutare a trovare una soluzione, grazie all’aiuto della smorfia napoletana ed alla news che le faremo analizzare. Partiamo dalla notizia e spostiamoci fino in Germania, dove un avvocato tedesco ha chiesto l’aiuto delle autorità locali per aver ricevuto in ufficio oltre 100 pizze. Le consegne indesiderate in realtà sono aumentate a colpo d’occhio, spaziando non solo nel numero, ma anche nel cibo scelto dal misterioso colpevole. L’unico dato certo per ora è che nessuno dello studio del legale ha fatto alcun ordine, ma gli investigatori non sono sicuri di riuscire a trovare presto il responsabile. L’avvocato infatti non è tenuto a pagare le consegne pattuite, mentre gli esercizi commerciali interessati non hanno subito dei danni così elevati. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’avvocato, 23, l’ordine, 8, il cibo, 16, la consegna, 61, ed il fastidio, 42. Come Numero Oro scegliamo invece la Germania, 13.



