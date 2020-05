Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10elotto 9 maggio: i numeri vincenti

Pubblicità

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI OGGI, 9 MAGGIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 9 maggio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 38/2020. Lotto e 10eLotto pronti per una nuova estrazione: questa sera conosceremo i numeri vincenti e molti giocatori chiuderanno in bellezza il secondo sabato del mese. Intanto scopriamo la classifica delle vincite, grazie ai dati ufficiali diffusi da Agipro News e che riguardano l’appuntamento dello scorso giovedì. Il Lotto in particolare ha premiato un fortunello di Pescara che grazie a una quaterna su Palermo è riuscito a portarsi a casa oltre 216 mila euro. La ruota siciliana poi ha registrato vincite per 30 milioni di euro, conquistando così l’86,8% del montepremi generale. Il 10eLotto invece ha regalato 20 mila euro ad un appassionato di Grugliasco, nel Torinese. La vincita è legata ad un 8 in modalità Oro. Secondo posto con 10 mila euro a Reggio Emilia, mentre in terza posizione troviamo a parimerito Capurso, in provincia di Bari, e Capena, in provincia di Roma, entrambi con 6 mila euro in premio.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Ancora intatto il Jackpot del SuperEnalotto, che nel corso di questa sera metterà in palio 37,5 milioni di euro. Il montepremi non accenna ad apparire fra i bottini distribuiti nello Stivale, ma non è ancora detta l’ultima parola. Anche se in realtà l’appuntamento dello scorso giovedì ha visto l’assenza di tre quote importanti: 5+1, 5+ e persino il 4+. Il premio più alto è quello del 5, ci dicono le statistiche ufficiali, con oltre 20 mila euro in premio e cinque vincitori. Segue il 3+ da 3.443 euro e 51 tagliandi vincenti, mentre il 4 premia 262 giocatori con 533,74 euro a testa. Passiamo quindi al 3 da 34,43 euro con 10.138 biglietti fortunati, mentre il 2 regala 6,08 euro a 159.987 partecipanti. Per il filone SuperStar, il 2+ da 100 euro finisce nelle case di 899 giocatori, mentre 5.871 appassionati si sono aggiudicati i 10 euro associati all’1+. Infine i 5 euro dello 0+, vinti da 15.574 fortunelli.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot stanno per aprire i battenti di un nuovo concorso: è già iniziata la caccia a premi e alle combinazioni più fortunate. Ormai siamo in dirittura d’arrivo e molti giocatori si stanno chiedendo come spendere al meglio la propria vincita. Un dubbio che la nostra Rubrica spera di risolvere grazie all’aiuto di KickStarter e un’idea che abbiamo selezionato per voi. Un’azienda di Hong Kong ha ideato Cr-6 SE, una particolare stampante 3D di facile utilizzo e destinata all’uso di principianti ed esperti. Facile da montare, semplice da utilizzare: Cr-6 SE è una stampante modulare e robusta costruita in alluminio e dotata di un sistema intelligente privo di livellamento. La precisione elevata e le funzionalità avanzate di stampa faciliteranno il lavoro degli utenti, oltre che abbattere i costi previsti. Un dispositivo utile, soprattutto se si considera che la quarantena che stiamo ancora vivendo ha permesso a molti creativi di scendere in campo con la propria fantasia e realizzare diversi oggetti. Persino le mascherine fai-da-te: lo dimostra il fatto che l’ISS (Istituto Superione Sanità) ha dato in questi giorni l’okay all’auto-produzione, anche se bisogna seguire alcune linee guida. Il goal da 91 mila euro circa è già stato raggiunto in pochi giorni: a 27 giorni dalla conclusione dell’asta, migliaia di sostenitori hanno versato un contributo che supera il milione.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

La nuova estrazione del Lotto sta per iniziare e non vediamo l’ora di scoprire i numeri vincenti di oggi e i premi che stanno per piovere su tutte le regioni italiane. I giocatori sono in fermento e non vedono l’ora di assistere al concorso finale della settimana. Altri appassionati però temono di rimanere fuori dai giochi, visto che non è così semplice trovare una combinazione da giocare. Se anche voi vi trovate fra gli indecisi, potete sempre fare affidamento sul consiglio della nostra Rubrica. Abbiamo scelto per voi una notizia che la smorfia napoletana ci aiuterà a tradurre in numeri. Partiamo dalla news, che ci parla dei sostenitori di Donald Trump. Non è un mistero che in America molti cittadini supportino il loro Presidente, ma sembra proprio che il Tycoon sia riuscito anche a superare i confini del Paese. Un indiano infatti ha scelto di adorare Trump al pari di una divinità: ogni giorno prega davanti ad una statua a grandezza naturale del Presidente e offre diversi doni, come fiori, curcuma e altro ancora. Bussa Krishna ha le sue motivazioni per compiere questo gesto particolare. Il suo obiettivo infatti è sostenere le relazioni fra l’America e l’India e spera di poter incontrare Trump un giorno. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il presidente, 45, la fede, 4, la statua, 55, la foto, 12, e la preghiera, 9. Come Numero Oro per gli amici del 10eLotto scegliamo invece l’India, 7.



