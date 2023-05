Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 9 maggio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 9 MAGGIO 2023

Sta per arrivare il momento dell’estrazione dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto per oggi, martedì 9 maggio 2023. Si tratta del concorso Sisal n. 55/2023. Per ingannare l’attesa e fare il punto della situazione, vediamo nel dettaglio che cos’è successo nel concorso precedente di Lotto e Superenalotto. Attraverso Agipronews scopriamo che sabato scorso a Bolzano, un fortunato giocatore del Lotto ha indovinato cinque quaterne e una cinquina portando così a casa 218.571 euro. A Catanzaro si segnala poi una vincita da 216.600 euro sulla ruota del Lotto di Roma. La bella cifra di 50.596 euro è stata acchiappata a Varazze, in provincia di Savona, mentre ben 68.750 euro vinti a Roma, grazie a un terno secco al Lotto da 45 mila euro e tre ambi e un terno.

Molto bene anche l’estrazione del 10eLotto che a Lissone, in provincia di Monza e della Brianza, ha fruttato 250mila euro con un 9 Oro. Ma non è tutto, perché a Capua, in provincia di Caserta, due giocate gemelle hanno fruttato 50mila euro ciascuna, grazie a un 9 Oro. A Casavatore, in provincia di Napoli, centrato un 4 Doppio Oro da 24mila euro. C’è stata una vincita da 50mila euro anche a Cerveteri, in provincia di Roma, con un 9 Oro. Un 8 Doppio Oro del valore di 20mila euro è stato poi conquistato a Laveno Mombello, in provincia di Varese.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Oggi si attende di scoprire anche l’esito del Superenalotto e i numeri vincenti che usciranno dall’estrazione serale. Continua a mancare il “6”, portando quindi il jackpot a 27,7 milioni di euro e ingolosendo parecchi scommettitori. Nell’ultimo concorso sappiamo che sono stati centrati quattro punti “5” che hanno fruttato un premio da 65.080 euro per ciascuno giocatore. 710 persone hanno invece acchiappato un “4” mettendo così le mani su un premio di 448 euro. I punti “3” sono invece stati 30.429, che si sono tradotti in circa 27 euro a testa. Premio di consolazione di poco superiore i 5 euro per i 469.583 punti “2”.

Passiamo alle quote SuperStar del Superenalotto. Abbiamo un “4 Stella” del valore di 44.882 euro, poi 150 “3 Stella” da 2.793 euro. Proseguendo incontriamo 2.324 “2 Stella” per 100 euro ciascuno, poi 15.675 “1 Stella” del valore di 10 euro, e 34.255 “0 Stella” che si portano a casa 5 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Archiviamo per un attimo il Lotto. Avete mai fantasticato su come spendere i 27,7 milioni di euro in palio con il Superenalotto? In molti sognano di cambiare casa o magari macchina, oppure di effettuare qualche investimento per il proprio futuro. Noi de ‘IlSussidiario.net’ vogliamo però fornirvi anche qualche spunto creativo e un po’ inusuale per spendere una piccola parte della possibile vincita supportando qualche progetto utile e indipendente sulla piattaforma Kickstarter.

Come esempio simpatico oggi abbiamo scelto Kvisp, un vero e proprio seggiolino per la bicicletta… pensato per i cani! Avete mai sognato di poter portare comodamente il vostro cagnolino in giro insieme a voi, sistemandolo in un posto che sia il più confortevole possibile? Ecco, questo è lo scopo di questo simpatico progetto che promette di garantire la massima sicurezza al vostro amico a quattro zampe, purché naturalmente sia di piccola taglia.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Non possiamo che concludere con il consueto appuntamento con la Smorfia napoletana, che può essere un utile spunto per capire come scegliere i numeri per Lotto, 10eLotto o Superenalotto. Negli ultimi giorni si parla molto del possibile utilizzo dell’intelligenza artificiale in diversi ambiti, tra cui quello scolastico.

I numeri che possiamo associare a questa considerazione quanto mai attuale per il futuro sono, per esempio, il 2 (la Bambina) così come il 15 (il Ragazzo) e perché no anche il 90 (la Paura), in quanto si teme che l’intelligenza artificiale possa avere un impatto negativo sui ragazzi e sui post di lavoro. Ma, almeno per il momento, questo è soltanto un piccolo gioco per stuzzicare un po’ la Dea Bendata.











