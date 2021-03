LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 9 marzo: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 9 MARZO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 9 marzo 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 29/2021. Abbiamo voglia di concentrarci sulle giocate odierne, certo, ma prima è giusto ricapitolare quello che è accaduto nell’estrazione di sabato, l’ultima disputata. Grazie ad agipronews.it apprendiamo ad esempio che per quanto riguarda il Lotto grande protagonista è stata la provincia di Caserta: a Mondragone è stata centrata infatti la vincita più alta del concorso del giorno, con un fortunato giocatore che puntando sulla ruota di Napoli ha totalizzato tre ambi e un terno per una vincita di 32.250,00 euro. Restando in Campania, un anonimo di Salerno ha vinto 25mila euro; meglio di lui ha fatto il giocatore di Isola Vicentina, in provincia di Vicenza, che ha vinto 26.250 euro. Capitolo 10eLotto: festa grande a Reggio Emilia, dove qualcuno ha centrato la schedina della vita intascando 50mila euro giocandone solo 3 grazie ad un “9” su un’estrazione frequente con l’opzione Numero Oro. Sempre 3 euro di giocata, ma stavolta un 8 Oro da 30mila euro, a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Abbiamo visto come sono andate le cose per quanto riguarda Lotto e 10eLotto, adesso il nostro focus sono le quote del Superenalotto. Sabato 6 marzo nessuno ha vinto il Jackpot e nessuno ha fatto “5+1”: il premio più alto assegnato è stato quello associato al “5”. A vincerlo 6 fortunati che hanno così festeggiato un premio da 40.656,69 euro. Il “4” è stato totalizzato invece da 550 fortunati, che hanno vinto 450,84 euro. A fare “3” sono stati invece 21.974 che hanno vinto 34,01 euro, mentre l’ultimo premio del Superenalotto di sabato, quello correlato al “2”, è stato quello da 6,09 euro vinto da 381.027. Spostiamo ora il mirino sul concorso “gemello” del Superenalotto, il SuperStar. Diciamo subito che ancora una volta il premio più alto non è stato assegnato: il giocatore che, solitario, ha fatto “4 Stella” si è però consolato con una vincita da 45.084,00 euro. Non si lamentano di certo i 129 giocatori che hanno fatto “3 Stella” e vinto 3.401,00 euro, mentre i 100 euro del “2 Stella” sono andati a 1.908 fortunati. Chiusura riservata a “1 Stella” e “0 Stella”: 10 e 5 euro di vincita andati rispettivamente a 14.117 e 32.745

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi, martedì 9 marzo 2021, ha toccato quota 118.800.000 €. Cifra da capogiro, in grado di cambiare la vita a chiunque. Ma se foste voi ad essere baciati dalla Dea Bendata avreste la generosità d’animo di cambiare la vita di qualcuno che attende solo di ricevere una spintarella per spiccare il volo? Se la risposta è affermativa, come da tradizione vi segnaliamo uno dei tanti progetti innovativi in attesa di finanziamento sulla piattaforma kickstarter.com. L’idea che vi presentiamo oggi si chiama “Hell On Mask – Decameroom”. A dispetto del titolo si tratta di un progetto italiano: volete sapere di che si tratta? Prendiamo in prestito la descrizione che gli stessi sviluppatori hanno utilizzato sulla piattaforma di fundraising: “Il mondo intero è bloccato in casa per un motivo misterioso. Dieci persone ricevono un pacco con una lettera e un visore. Gli viene chiesto di partecipare a un progetto che intende sperimentare nuove forme di socialità e intrattenimento, oltre a dare la possibilità di viaggiare, attraverso l’immaginazione, in una realtà virtuale. Ogni partecipante racconterà una storia agli altri nove e il visore li aiuterà a viaggiare verso universi dove si mescolano fantasia, sogni e ricordi. Questa è la cornice narrativa di Decameroom, il primo progetto targato Hell On Mask. Hell On Mask è un gruppo di amici che, bloccati in casa per via della quarantena, a distanza e in città diverse, hanno deciso di sfruttare questo isolamento per creare un prodotto transmediale che comprende, nel pacchetto base: un album con dieci brani; un libro con dieci racconti; dieci illustrazioni. Il cofanetto verrà stampato in sole 300 copie numerate”.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Abbiamo voglia di giocare e manca poco all’appuntamento con le estrazioni odierne: ma come possiamo farlo se prima non scegliamo i numeri da giocare al Lotto e al Superenalotto? Se l’ispirazione oggi non vi viene sopperiamo noi alla vostra mancanza. In che modo? Partendo da un fatto di cronaca o da un evento e chiedendo alla Smorfia Napoletana di interpretarlo al nostro posto. A prendersi le prime pagine dei giornali internazionali è stata l’intervista con Oprah Winfrey del principe Harry e della sua Meghan Markle. Scegliamo allora la “corona” come prima figura da giocare, cui la Smorfia partenopea associa il numero 66. Immancabile un riferimento alla “Regina”, numero 73, e ovviamente al “principe”, numero 13. Si passa poi alla parola “moglie” per indicare Meghan: optiamo dunque per il numero 11. Le polemiche, comunque, attraversano tutto il “Regno”, numero 90. Vi abbiamo dato la cinquina: chissà se diventerete ricchi quanto la famiglia reale…



