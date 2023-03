Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 9 marzo, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 9 MARZO 2023

Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con la nuova estrazione dei loro numeri vincenti, va in scena nella giornata di oggi, giovedì 9 marzo 2023. Il secondo appuntamento settimanale con i concorsi Sisal di Lotto e Superenalotto si rivelerà foriero di buona sorte oppure il rendez-vous con la Dea Bendata dovrà essere procrastinato a data da destinarsi? Sperando che possa concretizzarsi la prima di queste due opzioni, tentiamo adesso di ingannare l’attesa che ci separa dallo svelamento degli esiti odierni, andando a esaminare dettagliatamente quanto è accaduto in occasione della serata di martedì 7 marzo con il Lotto.

Festa in Lombardia con vincite complessive al Lotto per oltre 78mila euro. La più alta arriva da Veduggio con Colzano, in provincia di Monza e Brianza, con un fortunato giocatore che ha centrato la cinquina Simbolotto portando a casa 54.347,83 euro, seguito dai 23.760,87 euro vinti a Lodi. Esultanze anche in Piemonte, con vincite per 40.625 euro: a Tortona, in provincia di Alessandria, tre ambi e un terno al Lotto sono valsi 19mila euro, le stesse combinazioni hanno permesso a un giocatore di Rivoli, in provincia di Torino, di conquistare 12.500 euro, mentre a Biella sono stati vinti al Lotto 9.125 euro. Da segnalare anche due ambi da 10mila euro ciascuno realizzati a Roma e due vincite al Lotto da 9.750 euro l’una messe a segno a Napoli. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,6 milioni di euro, per un totale di 216 milioni di euro da inizio anno.

Con il 10eLotto di martedì 7 marzo, Roma ha sorriso dopo il concorso del 10eLotto: nella Capitale, infatti, è stata registrata la vincita più alta di giornata, grazie a un 9 Doppio Oro che ha fruttato 100mila euro. Il podio delle vincite più alte del concorso viene completato da due vincite da 50mila euro: la prima a Squinzano, in provincia di Lecce, e la seconda a Castrezzato, in provincia di Brescia, entrambe con un 9 Oro. Da segnalare, poi, 27.510 euro vinti in Campania, con due giocate realizzate entrambe in provincia di Caserta: un giocatore di San Felice a Cancello si è aggiudicato 20mila euro grazie a un 9, mentre ad Aversa un 6 Extra è valso 7.510 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per poco più di 30 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 736 milioni di euro in questo 2023.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO QUESTA SERA

Abbiamo esaminato i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, ma ora è il momento di analizzare con il massimo dello scrupolo l’estrazione del Superenalotto di martedì 7 marzo 2023. Il montepremi ad oggi in palio è pari a 65,2 milioni di euro, cifra che non può non fare gola a tutti coloro che proveranno a dare la caccia alla Buona Sorte. Nel mentre, ricordiamo che nell’ultimo concorso è stato centrato un “5” da 252.649,96 a Bovisio-Masciago (Monza e Brianza). Da segnalare anche otto “4 stella” da 45.604 euro ciascuno.

È stata presentata per l’incasso la vincita Superenalotto con 2 punti “5” per un totale di 165.108,10 euro, realizzata nel concorso numero 4 di martedì 10 gennaio: la doppia giocata vincente è stata convalidata presso il punto vendita Sisal Tabaccheria dei Giardini in viale Vittoria 107 ad Asti, da una giovane donna che vive in Italia da 10 anni. L’ultimo giorno di lavoro prima delle vacanze, la fortunata vincitrice ha deciso di giocare le schedine scegliendo numeri a caso delle estrazioni precedenti. Alla scoperta della vincita, avvenuta controllando mediante l’app Superenalotto ufficiale, “sono rimasta choccata. La gioia immensa è arrivata quando ho condiviso la vincita con mio marito, una zia e le cugine che vivono lontano. Comprerò una casa più grande e poi aiuterò i miei parenti, loro avrebbero fatto lo stesso per me”.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Avete già idea di come investire il jackpot del Superenalotto o una ricca vincita al Lotto e al 10eLotto con i numeri vincenti di oggi? Le soluzioni sono molteplici e, indubbiamente, ciascun giocatore conosce al meglio le proprie esigenze a cui dare la precedenza. Qualora, però, avanzasse un gruzzoletto, tra le varie alternative a disposizione vi sono anche i progetti che campeggiano sulle colonne di Kickstarter, piattaforma che raccoglie al suo interno le iniziative pubblicate da creativi disseminati in tutto il pianeta e a caccia di finanziatori.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “LUMA Projection Arts Festival: Year 8”. La descrizione recita: “È un festival che trasforma radicalmente il centro di una città per un fine settimana ogni autunno. Dopo il tramonto, un tranquillo centro urbano viene inondato da una vibrante luce proiettata che dipinge le facciate di edifici storici alti dieci piani. Come in un’imponente galleria d’arte all’aperto, i frequentatori del festival si aggirano da un edificio all’altro, guardando cortometraggi d’animazione selvaggiamente fantasiosi prodotti da artisti di tutto il mondo. Ogni animazione è realizzata su misura; ogni storia è una prima mondiale. L’arte principale di LUMA è il projection mapping, una sorta di animazione praticata sull’architettura che crea l’illusione che gli edifici si trasformino fisicamente. Ma questo è solo l’inizio: abbiamo costruito opere digitali immersive, spettacoli di luci orchestrali e danza tecnologica”.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Concludiamo adesso il nostro itinerario nell’universo delle lotterie con i significati della smorfia napoletana associati al Lotto, al Superenalotto e al 10eLotto. L’oracolo per antonomasia di questi concorsi rappresenta una sorgente d’ispirazione sin dall’istituzione di tali giochi e anche IlSussidiario.net ha provato a seguire le sue indicazioni. Più dettagliatamente, ci facciamo ispirare da una delle notizie pubblicate sul sito di Rai News, generando da essa la nostra personale cinquina da suggerirvi, che ci auguriamo che si possa rivelare veramente fortunata.

Un cittadino in Thailandia è stato condannato a due anni di carcere per aver venduto dei calendari con papere gialle – considerate il simbolo della protesta pro-democrazia – in pose tali da “richiamare e ridicolizzare” il re Maha Vajiralongkorn. L’imputato è stato accusato di lesa maestà, reato che prevede da tre fino a 15 anni di reclusione per chiunque diffami, insulti o minacci il re, la regina e la casa reale, in base a una legge che è stata a lungo criticata per la sua severità e la strumentalizzazione politica. La pena è stata ridotta a due anni poiché l’uomo ha collaborato con i giudici. Sei illustrazioni del calendario prodotto dall’imputato di 26 anni, nome d’arte Ton Mai, secondo il tribunale, sono offensive della dignità del re. La condanna dimostra che le autorità locali stanno cercando di punire qualsiasi attività che ritengano un “insulto alla monarchia”, ha affermato Elaine Pearson, direttrice per l’Asia di Human Rights Watch. Consultando quindi la smorfia napoletana, il primo numero della cinquina non può che essere il 79 (re). Inoltre, non può mancare il 31 (calendario). E, ancora, il 27, monarchia, il 44 (carcere) e il 9 (papera).











