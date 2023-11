Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Giovedì 9 novembre 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Così come poco fa abbiamo scoperto i numeri vincenti del Superenalotto, che si possono recuperare poco più avanti in questa pagina, ora è arrivato il momento di scoprire quelli del Lotto e del 10eLotto! Da pochissimo, infatti, si è concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali dal primo gioco, che dopo la parentesi dedicata al Simbolotto, ha lasciato il palco agli ultimi 10 numeri vincenti di oggi. Data l’elevata quantità di numeri da controllare, specialmente per coloro che hanno partecipato ad entrambi i concorsi, è importante porre la massima attenzione possibile nel ricontrollo.

Il consiglio in questo caso, dopo aver controllato questo sito, ilSussidiario.net, è quello di utilizzare per sicurezza anche il tool automatico di verifica della vincita presente sui siti ufficiali dei gioco, nel quale basta inserire il codice identificativo della propria schedina. Senza ulteriori indugi, però, scopriamo subito i numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto, augurando a tutti i lettori le migliori fortune possibili!

Estrazione 10eLotto n° 152 del 09/11/2023

1 – 6 – 13 – 17 – 35 – 46 – 49 – 53 – 54 – 55 – 57 – 58 – 63 – 65 – 70 – 71 – 75 – 76 – 85 – 88

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 58

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 58 – 49

Extra: 3 – 9 – 21 – 24 – 27 – 34 – 36 – 40 – 59 – 67 – 73 – 80 – 81 – 86 – 87

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 152 del 09/11/2023 BARI 58 49 17 40 81 CAGLIARI 35 71 67 9 37 FIRENZE 70 46 34 27 18 GENOVA 55 88 46 34 31 MILANO 13 53 81 73 87 NAPOLI 76 65 1 80 85 PALERMO 1 6 59 3 9 ROMA 54 85 87 36 1 TORINO 75 63 21 70 86 VENEZIA 57 13 86 24 62 NAZIONALE 20 79 86 90 9

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Anche oggi finalmente è arrivato il momento di scoprire l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che potrebbero rendere veramente ricca e fortunata la serata di alcuni giocatori! I turni di estrazione, come da tradizione, si aprono con l’ultimo dei tre gioco, che ricordiamo mettere in palio un jackpot da ben 81,6 milioni di euro. Proprio in virtù dell’importanza del premio, i giocatori dovrebbero porre sempre la massima attenzione nella fase del ricontrollo della propria schedina per non rischiare di gettare un’ottima e ricca occasione.

Dopo aver dato un’occhiata a questo sito, ilSussidiario.net, il nostro consiglio è sempre quello di controllare anche il sito ufficiale del gioco, oppure quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, lasciamo subito la parola ai numeri vincenti dell’estrazione di oggi del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento alle estrazioni di Lotto e 10eLotto, in procinto di aprirsi!

Ultima estrazione Superenalotto n. 152 del 09/11/2023

Combinazione Vincente

68 85 87 14 70 84

Numero Jolly

45

Superstar

16

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 9 NOVEMBRE 2023

Nella giornata di oggi, giovedì 9 novembre 2023, si terrà il secondo appuntamento settimanale con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tre tra i giochi più apprezzati e che mettono in premio ricchissimi premi e jackpot in ben quattro appuntamenti settimanali! Infatti, l’estrazione di oggi segue quella che si è già tenuta nella giornata di martedì e si ripeterà ancora domani e sabato, in vista del prossimo martedì che darà il via a un nuovo ciclo.

Nell’attesa di scoprire i numeri vincenti di oggi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, possiamo recuperare quanto accaduto dopo la scorsa estrazione, ovvero quella di martedì 7 novembre 2023. Partendo dal Lotto, il premio più alto assegnato è valso ben 64.875 euro ad un fortunato giocatori di Brindisi. Il secondo posto del podio, invece, spetta al premio da 26.750 euro vinto a Soliera (Modena), mentre la top tre si chiude con i 23.750 assegnati a Genova.

Messo da parte il Lotto, prima di passare al Superenalotto e al suo jackpot, dedichiamo un attimo al 10eLotto, il cui premio più alto nella giornata di martedì valeva ben 50mila euro, vinti grazie ad un “9 Oro” centrato a Catania. Da segnalare, sempre in Sicilia ma a Montefortino (Fermo), anche il premio da 20mila euro centrato grazie ad un “9”. L’ultimo posto nella classifica della giornata, infine, spetta ai 12.500 euro vinti a Rho (Milano) grazie ad un “6 Oro”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dopo aver archiviato le ultime vincite del Lotto e del 10eLotto, non ci rimane che dedicarci ai Superenalotto. Partiamo subito dal segnalare che nella giornata di martedì nessuno è riuscito ad indovinare tutti e 6 i numeri vincenti, lasciando intatto il jackpot del Superenalotto, che oggi vale ben 81,6 milioni di euro! Nell’ultima estrazione, comunque, sono stati assegnati 5 ottimi premi da ben 39.280,61 euro grazie ai punti da “5”, oltre che altri 2 premi “4 Stella”, dal valore di 35.966 euro l’uno! Segnaliamo anche i 106 premi da 2.916 euro, vinti grazie ai punti “3 Stella”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto o qualche ricco premio di Lotto e 10eLotto? Sicuramente in moltissimi almeno una volta si saranno posti questa importante domanda, trovandosi indecisi su cosa farebbero di quel ricchissimo bottino. Il nostro consiglio, dopo aver ovviamente pensato alle proprie esigenze e necessità, è quello di utilizzarne parte per finanziare un qualche innovativo progetto in cerca di fondi, magari attingendo alla piattaforma KickStarter.

Per fare un esempio, si potrebbe finanziare il progetto chiamato “Gilley”, che consiste in un ombrello con una peculiarità che lo rende veramente comodo. Le dimensioni sono, infatti, le classiche tascabili, ma viene fornito con una comoda e pratica custodia rigida in plastica completamente emetica. Durante l’uso si può agganciare al manico dell’ombrello, che nel momento in cui dovrà essere riposto potrà essere inserito al suo interno, fungendo da tappo.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

I giocatori del Lotto, 10eLotto e Superenalotto più indecisi potrebbero incappare in alcune difficoltà nel momento della compilazione della schedina perché non riescono a scegliere i propri numeri fortunati. In tal caso si potrebbe ricorrere al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana che permette di tradurre in numeri i sogni, ma anche i racconti e le notizie. Per fare un esempio prendiamo la recente fine dello sciopero più lungo che gli attori americani di Hollywood abbiano mai fatto, concluso dopo 118 giorni con la promessa di incrementi salariali del 7%. Dalla Smorfia potrebbero ottenere il 35, che rappresenta l’attore, ma anche il 52 che è l’attore del cinema. Similmente, il 41 è il cinema e il 72 lo sciopero. Si potrebbero poi aggiungere anche l’89, che è l’America, oppure il 7, per la percentuale di incremento salariale.











