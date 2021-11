LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 9 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 9 NOVEMBRE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 9 novembre 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 134/2021. Prima però diamo un’occhiata alle quote assegnate nell’ultimo concorso del Lotto, quello di sabato 6 novembre 2021. Il portale agipronews.it ci informa che la vincita più alta del giorno è stata quella da oltre 54mila euro centrata a Ferrara con una puntata da 5 euro sul Simbolotto. Festa grande anche in Toscana con una vincita da 16mila euro a Santa Croce dell’Arno (FI). Sul gradino più basso del podio delle vincite dell’ultimo concorso sale anche l’anonimo di Valsolda, in provincia di Como, che ha portato a casa un bottino da 10mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,1 milioni di euro, per un totale di 965,8 milioni da inizio 2021.

Capitolo 10eLotto: sempre agipronews.it ci dice che la medaglia d’oro delle vincite di sabato spetta di diritto al giocatore di Musile di Piave, in provincia di Venezia, che con un 9 Doppio Oro, realizzato con una puntata da 4 euro su un’estrazione frequente, ha intascato un premio da 100mila euro. Sugli scudi la Lombardia con un bottino complessivo da 37.500 euro: vincite a Lodi con un 9 da 20mila euro, a Milano, con un 7 Oro da 10mila euro e a Bollate (MI) con un 6 Oro da 7.500 euro. Sul podio delle vincite pure Trapani, con un 9 da 20mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito oltre 23,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 3,6 miliardi di euro da inizio anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Come sono andate le cose per quanto concerne l’ultimo concorso del Superenalotto? Le quote assegnate ci dicono che “6” e “5+1” non sono stati vinti da alcun giocatore, ma il “5” è andato invece a 7 giocatori che hanno portato a casa 33.270,09 euro. In 846 hanno intascato invece 281,18 euro facendo “4”. E il “3”? A vincere i 23,19 euro correlati sono stati 30.815 giocatori. Ultimo premio del Superenalotto il “2” da 5 euro fatto proprio da 449.355 persone. Concentriamoci ora su quanto accaduto nel concorso SuperStar di sabato: il 4 Stella ha premiato con 28.118,00 euro due giocatori anonimi.

Il 3 Stella da 2.319,00 euro è andato invece a 148 fortunati, mentre il 2 Stella da 100 euro è finito nelle tasche di 1.768 persone. Ultimi due premi quelli da 10 e 5 euro legati a 1 Stella e 0 Stella: assegnati rispettivamente a 10.960 e 23.944 giocatori. Finita qui? No, ci sono anche Seconda Chanche 1 e 2 da 50 e 3 euro: a vincere sono stati rispettivamente in 128 e 19.228.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 106.800.000 €. Come investire una somma così corposa in caso di vittoria? Noi de ilsussidiario.net amiamo segnalarvi dei progetti innovativi meritevoli di attenzione – e perché no, di finanziamento – nel caso siate proprio voi i fortunati ad accaparrarsi il montepremi. Oggi in particolare vogliamo parlarvi di “Gravity” un soffione che consente di godere di un getto a pioggia nella tua doccia istantaneamente senza compromettere il tuo budget. Ma qual è la particolarità di questa invenzione presente sulla piattaforma kickstarter.com? Gli sviluppatori la spiegano così: “Da quando COVID ha colpito, tutti noi sogniamo una migliore esperienza di benessere a casa, un modo migliore per rilassarsi. La nostra doccia quotidiana sembra l’ambiente perfetto, è rilassante, calda e una confortante fuga quotidiana.

Ma stiamo ottenendo il massimo da essa? Dopo aver creato l’originale Aromatherapy Shower nel 2015, un diffusore di oli essenziali che utilizza capsule simili al caffè per migliorare l’esperienza della doccia, abbiamo ascoltato i nostri clienti, siamo tornati al tavolo da disegno dell’innovazione e abbiamo scoperto modi migliori per la doccia, per migliorare le nostre case e il nostro benessere. Vi presentiamo il primo soffione con tecnologia a pioggia integrata. Disponibile in versione manuale e fissa”. Curiosi di vedere come funziona? L’obiettivo dei progettisti è quello di raggiungere almeno 10mila euro di finanziamento: cliccate qui se volete decidere se dargli una mano oppure no!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Non c’è rubrica del Lotto e del Superenalotto che possa dirsi tale senza uno spazio dedicato alla Smorfia Napoletana. Come sempre interpretiamo un fatto di cronaca con le lenti della Smorfia nella speranza di avere una grande dose di fortuna e di ottenere in cambio i numeri vincenti. Nelle ultime ore ha fatto molto parlare il discorso dell’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, alla COP26, la conferenza sul clima delle Nazioni Unite in corso a Glasgow, in Scozia. Iniziamo allora da una coppia di numeri: 45 e 89, in rappresentanza rispettivamente delle parole “presidente” e “America”.

Obama però non è presidente in carica, ma “ex”: in assenza di un corrsipettivo specifico ci arrangiamo con il 26 di “vecchio”, che peraltro richiama anche la Cop26. A proposito di Cop, trattasi come detto di “conferenza”, che nella Smorfia partenopea viene rappresentata dal numero 56. Grande protagonista come detto il “clima”: in questo caso giochiamo il numero 18.



