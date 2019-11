LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 9 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 9 NOVEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 7 novembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 135/2019. Lotto e 10eLotto sui blocchi di partenza: al via fra pochissimo il nuovo concorso di entrambi i giochi. I numeri vincenti verranno annunciati a breve e possiamo occupare il tempo a disposizione rivedendo la statistica precedente. Secondo i dati rivelati da Agipro news, la classifica viene dominata dal 10eLotto. Due giocatori di Pontedera, in provincia di Pistoia, e San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, hanno centrato due 9 Oro del valore di 50 mila euro a testa. Una vincita da 20 mila euro invece per il secondo posto, dove troviamo invece un vincitore di San Marcello Pistoiese, in provincia di Pistoia, che ha totalizzato un 9. In terza posizione compare un 6 Doppio Oro registrato a San Cassiano, in provincia di Lecce, con un bottino da 12 mila euro. Per le vincite del Lotto troviamo invece Roma con un terno e tre ambi su Milano del valore di 10 mila euro. Segue un poker di vincite che premia Cesano Boscone, nel Milanese, Savigliano, in provincia di Cuneo, Villa Literno, nel Casertano, e Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia. In tutti e quattro i casi il bottino è da 9.750 euro.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

29,7 milioni di euro per il Jackpot previsto per oggi: il SuperEnalotto ritorna in scena con una nuova estrazione e tanti premi da distribuire in tutta l’Italia. Mentre attendiamo l’esito del concorso, rivediamo la statistica precedente. Secondo i dati ufficiali, il 5+1 è ritornato nell’ombra in seguito alla breve apparizione di inizio settimana. Lo scorso giovedì infatti ha registrato una nuova assenza, così come il 5+. Il premio del 5 invece sfiora i 91 mila euro grazie a due tagliandi vincenti, mentre altri due giocatori conquistano piùdi 43 mila euro con il 4+. Il bottino del 3+, pari a 2.572 euro, premia 113 vincitori, mentre 648 biglietti fortunati totalizzano i 435,79 euro legati alle sorti del 4. Infine abbiamo il 3 da 25,75 euro, destinato a 25.435 partecipanti, e il 2 da 5 euro che invece regala il tesoretto a 387.087 appassionati. In ultima posizione troviamo anche i 5 euro dello 0+, vinto da 21.494 fortunelli, mentre a salire si piazza l’1+ da 10 euro. Le vincite in questo caso sono 10.989, ma diventano 1.752 se consideriamo le combinazioni vincenti collegati al 2+, ancora una volta da 100 euro.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto si unirà ancora al Jackpot fra poche ore, regalando a tutti gli appassionati un nuovo concorso e la possibilità di vincere il montepremi. Tutti gli appassionati non vedono l’ora di conoscere il risultato dell’estrazione e l’unica certezza è che verranno accontentati fra poche ore. Alcuni però si chiedono fin da ora come investire al meglio il proprio bottino, anche solo in minima parte. La nostra Rubrica ritorna anche oggi proprio per rispondere a questo dubbio, grazie al sostegno di KickStarter. Vi vogliamo parlare di una delle iniziative lanciate sulla nota piattaforma: HomeBiogas. Sostenibilità e ambiente sono alla base dell’idea nata da una società di Israele che mira a trasformare i rifiuti organici in biocombustibile per alimentare le cucine a gas. HomeBiogas è infatti un sistema di raccolta dei rifiuti in grado di trasformare gli stessi in biogas nel giro di poco tempo. Due kg di materia prima produce infatti combustibile nel giro di solo due ore. Dato che si tratta di un dispositivo che non riguarda solo l’energia rinnovabile, HomeBiogas permette inoltre di ottenere anche un ottimo fertilizzante per orto e piante, ricco di micronutrienti, fosforo, nitrogeno e potassio. Il goal da oltre 45 mila euro è già stato raggiunto nel giro di pochi giorni, ma l’asta si concluderà in via ufficiale solo fra 26 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Sei un giocatore del Lotto in attesa del concorso di oggi ed hai già completato la tua schedina? Oppure sei fra gli appassionati in forte difficoltà, ancora pieni di dubbi su quali numeri giocare? In questo caso la nostra Rubrica potrà esserti d’aiuto, grazie alla smorfia napoletana ed una notizia che abbiamo selezionato per l’occasione. Scopriremo infatti i numeri associati al particolare evento che abbiamo scelto per voi, ma prima passiamo alla news. Anche se sono trascorsi diversi mesi dall’unione del Principe William e Kate Middleton, l’evento rappresenta ancora il matrimonio dell’anno, almeno per quanto riguarda il 2011. Intuendo quanto le nozze avrebbero interessato i cittadini di tutto il mondo, la Watt UK ha deciso di mettere in vendita persino alcuni campioni d’aria prelevati al momento del sì. In questo modo i fortunati acquirenti avrebbero potuto aprire l’ampolla in momenti speciali della propria vita, oppure regalarla ad una persona cara. Un’idea bizzarra quanto gettonatissima, visto che le bottiglie messe in vendita sono andate a ruba nel giro di pochissimo tempo. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’aria, 80, il regalo, 3, la bottiglia, 14, le nozze, 10, e il Principe, 13. Come Numero Oro scegliamo invece la cerimonia, 70.



