LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 9 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 9 OTTOBRE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 9 ottobre 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 121/2021. Prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto nell’ultimo concorso disputato, quello di giovedì 7 ottobre 2021. Il portale agipronews.it ci informa della grande festa andata in scena a Santa Maria Coghinas, in provincia di Sassari, dov’è arrivata una vincita da 47.500 euro grazie ad una giocata di tre numeri effettuata sulla ruota Nazionale centrando 3 ambi e un terno. La seconda vincita del giorno è stata invece quella da 34.375 euro arrivata a Vigliano d’Asti (AT) grazie a quattro numeri sulla ruota di Venezia.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,3 milioni di euro, per un totale di 871 milioni da inizio 2021. Capitolo 10eLotto: sempre agipronews.it ci dice che grande protagonista è stata la Sardegna. Un fortunato giocatore di Cagliari, infatti, ha centrato un 9 Oro in modalità frequente portando a casa una vincita del valore di 50 mila euro. Sul podio delle vincite poi il 4 Doppio oro da 24 mila euro realizzato a Colfelice, in provincia di Frosinone e il 9 centrato a Montefalco, in provincia di Perugia. L’ultimo concorso del 10eLotto ha elargito 23,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di più di 3 miliardi distribuiti da inizio anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Come sono andate le cose per quanto riguarda il Superenalotto di giovedì? Vero è che nessuno è riuscito a mettere le mani sui due premi più ambiti, ovvero il “6” e il “5+1”, ma cinque giocatori si sono certo consolati con i 35.992,47 euro vinti grazie al “5”. Il “4” ha regalato invece 294,61 euro a 624 fortunati. In 23.750 hanno intascato 23,25 euro dopo aver fatto “3”, mentre i 5 euro associati al “2” sono finite nelle tasche di 354.154 persone.

E il SuperStar? Vediamo come sono andate le cose nel concorso “gemello” del Superenalotto. Il premio più alto ad esseere stato assegnato è stato il “4 Stella”: a vincerlo due giocatori che hanno conquistato così 29.461,00 €. Il “3 Stella” ha premiato invece 84 anonimi con 2.325,00 euro. I 100 euro associati al “2 Stella” sono andati a 1.401 giocatori, mentre sono 9.091 le persone che hanno vinto i canonici 10 euro correlati all’1 Stella. Chiusura per lo “0 Stella”: 5 euro sono andati a 19.261 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il Jackpot del Superenalotto? La domanda è lecita visto che con il montepremi odierno, pari a 92.400.000 €, il rischio di non sapere da dove iniziare è elevato. Noi de ilsussidiario.net come sempre amiamo consigliarvi un progetto innovativo sul quale investire nel caso di vincita importante. Oggi vogliamo parlarvi in particolare di Momentix motionKit, il giocattolo per fare reazioni a catena come quelle viste più e più volte nei cartoni animati che tutti abbiamo amato da bambini.

Ad inventarlo sono state due donne, che sulla piattaforma di fundraising kickstarter.com spiegano: “La maggior parte dei giocattoli per adulti – puzzle, Catan, ecc. – non sono così divertenti per i bambini, o consumano ore di tempo. Volevamo dare ai bambini e agli adulti la possibilità di praticare insieme un problem solving curioso, gioioso e improvvisato, così abbiamo progettato il motionKit da zero per avere tutti i pezzi, le forme e le funzionalità di cui avete bisogno per costruire reazioni a catena in famiglia. E soprattutto, non è un pezzo di plastica!”. Il progetto ha già superato l’obiettivo minimo fissato: ma che ne dite di spingerlo ancora un po’ in caso di vittoria del Jackpot? Se volete guardare coi vostri occhi di cosa si tratta cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Non c’è rubrica de ilsussidiario.net dedicata al Lotto e al Superenalotto che sia tale senza uno spazio dedicato alla Smorfia Napoletana. Come sempre cerchiamo di interpretare un evento di cronaca che ha attirato la nostra attenzione con le lenti della Smorfia, sperando che quest’ultima ci consegni con un pizzico di fortuna i numeri vincenti dei concorsi odierni. Di cosa parliamo oggi? La notizia del giorno è il via libera del ministero della Salute alla terza dose di vaccino per gli over 60 e i soggetti fragili. Quali parole chiave scegliamo dunque? Iniziamo da “salute” e optiamo per il numero 32 su consiglio della Smorfia Napoletana.

Proseguiamo con il numero 25 di “ministero” e aggiungiamo il numero tre in rappresentanza della “terza” dose. Altro elemento irrinunciabile: ovviamente il “vaccino”, numero 70. Sappiamo che questo richiamo è destinato soprattutto agli anziani: nella Smorfia abbiamo l’equivalente ma al singolare, dunque “anziano”, il numero da giocare è il 6. Saremo stati bravi e fortunati? Ce lo auguriamo per voi, ma una cosa prima di lasciarci ve la diciamo: vaccinatevi!



