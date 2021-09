Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni oggi e 10eLotto 9 settembre 2021

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

E’ tempo di conoscere quali sono i risultati realizzati nel corso del nuovo concorso di oggi del Lotto e del 10eLotto. Dopo aver atteso con ansia i numeri vincenti del SuperEnalotto ed in vista delle quote in elaborazione, non perdiamo tempo ma andiamo subito alla scoperta degli altri due appassionanti giochi che sono tornati puntuali nell’appuntamento centrale della settimana. A questo punto non resta che affidarsi alla sorte ma c’è chi fino alla fine confida nella generosità della Dea Bendata che potrebbe palesarsi in qualunque momento.

La serata potrebbe virare verso un finale a sorpresa: che sia un terno o qualcosa in più, tutto è pronto per scoprire se la vostra vita è destinata già da oggi a cambiare. Quali sono i vostri obiettivi? Potreste accontentarvi di un premio utile per un bel viaggio di fine estate o desiderate realizzare un desiderio decisamente più grande e importante? Mentre pensate alla risposta è il momento di scoprire se sono state centrale le fatidiche vincite. Per questo non ci resta altro che rimandarvi ai numeri vincenti di Lotto e 10eLotto della serata odierna. (Agg. di Emanuela Longo)

Estrazione 10eLotto n°108 del 09/09/2021

1 – 8 – 12 – 18 – 25 – 27 – 29 – 37 – 40 – 45 – 48 – 49 – 56 – 58 – 73 – 74 – 77 – 82 – 88 – 89

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 29

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 29 – 25

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n°108 del 09/09/2021 BARI 29 25 88 56 15 CAGLIARI 18 89 25 11 22 FIRENZE 37 40 10 43 61 GENOVA 45 77 88 62 76 MILANO 56 74 58 43 54 NAPOLI 49 73 21 84 22 PALERMO 29 12 64 10 42 ROMA 58 27 54 48 9 TORINO 48 82 28 32 49 VENEZIA 1 8 54 12 72 NAZIONALE 62 71 27 90 89

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Riflettori ben puntati sul SuperEnalotto nella prima serata di oggi in vista di una nuova estrazione alla quale andranno poi a seguire quelle di Lotto e 10eLotto. Le luci al momento illuminano il ricchissimo jackpot in palio. Settimana dopo settimana cresce la voglia di giocare e vincere allo storico gioco Sisal soprattutto alla luce dell’eventuale vincita milionaria che sarà possibile intascare centrando il “6”. A tal proposito, la buona notizia è che da pochi istanti la sestina è stata estratta. Cosa fare a questo punto della serata?

Ecco come procedere da questo momento in poi: prendete tra le mani la vostra schedina – tenendola ben stretta perché di questi tempi non si sa mai! – e raccogliete i numeri fortunati che sono riportati di seguito. A questo punto non vi resta che verificare se quelli estratti corrispondono totalmente o parzialmente a quelli da voi giocati. Tutto molto semplice ma non fatevi distrarre nel momento della verifica poiché basterà un soffio per mandare tutto in fumo! (Agg. di Emanuela Longo)

Ultima estrazione Superenalotto n. 108 del 09/09/2021

Combinazione vincente

64 58 86 73 76 6

Numero Jolly

59

Superstar

45

LOTTO E SUPERENALOTTO, QUALI SONO I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI?

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 9 SETTEMBRE 2021

In occasione dell’appuntamento centrale della settimana, tutto è pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 9 settembre 2021. Ci sarà da attendere ancora qualche ora ma poi potremo accogliere i nuovi numeri vincenti sul concorso Sisal numero 108/2021. Come ingannare il tempo nell’attesa? Ma ovviamente dando uno sguardo ai risultati registrati nell’ultimo concorso del Lotto dello scorso martedì, grazie ai dati riferiti puntualmente da Agipronews. Nel precedente concorso si sono aperti i festeggiamenti a Casarsa della Delizia, in provincia di Pordenone, dove sono stati vinti 22.500 euro grazie a una giocata di tre numeri sulla ruota di Cagliari. A Napoli è stata messa a segno una vincita da 13.500 euro grazie ad un terno su cinque numeri giocati. Nell’ultimo concorso del Lotto sono stati distribuiti 5,5 milioni di euro per un totale di 785 milioni dall’inizio del 2021.

Si volta pagina per dare subito risalto anche al gioco del 10eLotto. In questo caso la maggiore festa si è svolta a Milano dove è stata centrata una vincita da 100mila euro con una giocata da 4 euro abbinata alla modalità frequente. Il fortunatissimo vincitore è riuscito a centrare tutti gli otto numeri ed il doppio oro. A Lecce, vincita da 50 mila euro grazie ad una giocata da 3 euro abbinata alla modalità frequente che ha permesso di centrare un 9 oro. Nell’ultimo concorso sono stati vinti in tutto 27 milioni di euro, mentre dall’inizio dell’anno si è arrivati a quota 2,9 miliardi.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Non solo il Lotto ed il 10eLotto: la prima serata di oggi, giovedì 9 settembre, vedrà illuminare anche il nuovo concorso del Superenalotto, che ad ogni appuntamento continua a radunare migliaia di concorrenti appassionati. Il jackpot in palio non smette di far gola anche alla luce del valore tutt’altro che banale. Ormai infatti si parla di cifre da capogiro dal momento che il premio maggiore vola a 78,5 milioni di euro. Anche nell’ultimo concorso del martedì, infatti, nessun concorrente è riuscito a centrare il fatidico “6”.

Mentre il jackpot continua a salire, nella precedente estrazione non sono mancati premi degni di nota, come ad esempio i 14 “5” del valore di 12.791 euro a testa ed i nove “4 Stella” da 16.648 euro ciascuno. L’ultima volta che un giocatore ha potuto festeggiare in occasione del ricco “6” è accaduto prima dell’estate, esattamente lo scorso 22 maggio, quando a Montappone (FM) furono vinti 156 milioni di euro! Stasera sarà quella giusta per rinnovare un fortunatissimo “6”?

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Ogni volta che si torna a parlare del Superenalotto, inevitabilmente l’attenzione ricade sul ricco jackpot in palio. Ormai la cifra messa in palio in caso di vincita con “6” è diventata oltremodo interessante e questo pone i concorrenti e futuri vincitori a porsi necessariamente un quesito in anticipo: come poter investire l’eventuale somma percepita? Se una parte sarà impiegata per la realizzazione di progetti, non è escluso che una minima quantità la si possa usare per togliersi degli sfizi o per finanziare progetti che si hanno particolarmente a cuore. A tal proposito rinnoviamo l’appuntamento con la nostra rubrica incentrata sulla piattaforma Kickstarter, la quale accoglie quotidianamente progetti che attendono solo di poter essere finanziati per riuscire a venire alla luce.

Quello che vi presenteremo oggi arriva dall’Italia e si chiama No Waste. L’idea è quella di una “azienda agricola volta a valorizzare tutti i terreni incolti e che si occupi di dare nuova vita a terre abbandonate”. Il progetto nasce dalla mente di un giovane 19enne siciliano stanco di vedere i suoi coetanei spostarsi verso altre Regioni in cerca di fortuna. Nella presentazione del suo progetto ha spiegato: “Si propone di far appassionare sempre più giovani all’agricoltura cercando di cogliere i valori che solo questo mestiere può trasmettere”. L’obiettivo da raggiungere è di circa 5000 euro, se sei interessato puoi approfondire cliccando qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Non c’è rubrica del Lotto e del Superenalotto che si rispetti senza la relativa rubrica della smorfia napoletana. Attraverso le nostre pagine web sarà possibile come di consueto partire da una notizia di stretta attualità dalla quale trarre ispirazione per estrapolare poi i numeri che potrebbero rivelarsi fortunati in occasione dei nuovi concorsi in programma per questa sera.

Una sentenza di oggi della Cassazione ha disposto che l’affissione del crocifisso in aula a scuola “non costituisce un atto di discriminazione del docente dissenziente per causa di religione”. Via libera, dunque, alla presenza del crocifisso, come scrivono i giudici della Cassazione i quali nella sentenza 24414 spiegano: “L’aula può accogliere la presenza del crocifisso quando la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo, eventualmente accompagnandolo con i simboli di altre confessioni presenti nella classe e in ogni caso ricercando un ragionevole accomodamento tra eventuali posizioni difformi”. Ed ecco i numeri estrapolati e pronti per essere messi in gioco: Crocifisso 33; Scuola 3; Aula scolastica 11; Giudici 51; Professore 43; Cassazione 28.



