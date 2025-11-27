Lotto, Superenalotto, Simbolotto, 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, 27 novembre 2025, tra jackpot e premi milionari

È nuovamente tempo oggi – ovviamente giovedì 27 novembre 2025 – di una ricca occasione per tutti voi che deciderete di partecipare ai soliti concorsi associati al Lotto – ovvero anche il Superenalotto, il 10eLotto e il Simbolotto, giunti al 189esimo concorso annuale dei 208 complessivi che raggiungeremo (naturalmente!) solo con la fine del 2025: infatti, come ben saprete la cadenza è sempre quella di quattro estrazioni a settimana, fissate (salvo festività che potrebbero farle leggermente slittare) tutti i martedì, i giovedì, i venerdì e i sabato dell’anno!

Visto che ci avviciniamo al momento più dispendioso dell’anno, come spesso accade il Superenalotto ha deciso di avviare due iniziative speciali: la prima è iniziata ieri e prevede un buono da 15 euro per tutti i giocatori che si registreranno a uno qualsiasi dei siti delle varie agenzie di scommesse da qui fino al prossimo 21 dicembre; con l’unico obbligo di ricaricare almeno 5 euro sul proprio conto di gioco per ricevere il bonus.

La seconda, invece, è ancora più interessante perché tutte le giocate del Superenalotto che piazzerete fino al prossimo 20 dicembre vi garantiranno automaticamente e gratuitamente anche un biglietto aggiuntivo (che conterrà solamente un codice) per partecipare all’estrazione speciale che si terrà proprio il 20 del prossimo mese: in quell’occasione verranno sorteggiati 300 codici che varranno la bellezza di 50mila euro l’uno!

