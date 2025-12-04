Lotto, Superenalotto, Simbolotto, 10eLotto estrazione dei numeri vincenti di oggi, 4 dicembre 2025, tra jackpot e premi milionari

Nella quarta giornata di dicembre (nonché la seconda volta nel corso di questo stesso mese) la Dea Bendata proprio questa sera potrebbe tornare a colpire, premiando alcuni dei giocatori che si misureranno con gli undici concorsi del Lotto, con il doppio appuntamento con il 10eLotto, con il simpatico Simbolotto o anche – e forse, per molti, soprattutto – con il milionario Superenalotto; tutti e quattro protagonisti di altrettante estrazioni che inizieranno (come sempre!) a partire dalle otto di questa sera!

Prima delle otto, comunque, resta sempre il fatto che la Dea Bendata vi permetterà di piazzare le vostre scommesse – che siano nel Lotto o in qualsiasi altro tra gli appuntamenti della serata – almeno fino a mezz’ora prima, con le consuete modalità che ben conoscerete se avete già partecipato in passato a questi amatissimi concorsi: da un lato la “classica” giocata di persona nelle ricevitorie Sisal o delle altre agenzie di scommesse e dall’altro lato la giocata “telematica” sui siti delle stesse agenzie, leggermente più rapida e (forse) più comoda.

Contestualmente, prima di lasciarvi alla vostra (e nostra!) attesa per il fatidico momento dell’inizio delle estrazioni serale, vogliamo anche dirvi che per l’ennesima volta, anche in questa settimana, il Superenalotto resta ai vertici assoluti di questo 2025 per quanto riguarda il suo jackpot: infatti, oggi vale ben 86,5 milioni di euro, secondo solamente a quello da 88 milioni che fu vinto lo scorso marzo e che a brevissimo (salvo vincite!) raggiungeremo e – forse – supereremo!

Superenalotto n.193 del 04/12/2025 Combinazione Vincente – Numero Jolly – SuperStar –

10eLotto n.193 del 04/12/2025 Numeri estratti – Numero Oro – Doppio Oro – Extra –

Lotto n.193 del 04/12/2025 Ruota Numeri Estratti Bari – Cagliari – Firenze – Genova – Milano – Napoli – Palermo – Roma – Torino – Venezia – Nazionale –