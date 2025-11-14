Estrazione Lotto, Superenalotto, Simbolotto, 10eLotto dei numeri vincenti di oggi, 14 novembre 2025, tra jackpot e premi milionari

La terza estrazione settimanale ci regala un’atmosfera speciale, perché il grande appuntamenti con la fortuna ci ha regalato i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, 10eLotto, Simbolotto ed Eurojackpot. Le combinazioni fortunate salgono sul palco con le loro formule uniche, pronte a offrire sorprese, oltre che nuove opportunità di vincita. Abbiamo raccolto i numeri che richiamano il fascino della tradizione italiana, quelli del Lotto, insieme a quelli del 10eLotto associati a questa estrazione, poi verrete spiazzati dai simbolotti, perché ai numeri si possono associare anche i simboli, e il Simbolotto ne è la dimostrazione.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 14 Novembre 2025

L’approccio va poi cambiato con i giochi a montepremi, a partire dal Superenalotto, ma nel caso dell’appuntamento odierno il discorso vale anche per Eurojackpot, con cui la sfida si allarga, visto che sono coinvolti ben 18 Paesi europei. Può cambiare lo stile, variare l’approccio e il modo in cui vivere quest’attesa, ma non deve mai cambiare e abbassarsi l’attenzione quando raccogliete i numeri vincenti per controllare le vostre schedine.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI!/ Estrazione di oggi, Venerdì 14 Novembre 2025

Superenalotto – Estrazione n.182 del 14/11/2025 Combinazione Vincente 38 – 26 – 43 – 46 – 73 – 72 Numero Jolly 45 SuperStar 45

10eLotto – Estrazione n.182 del 14/11/2025 Numeri 01-09-16-36-41-43-44-45-46-48-52-53-56-61-67-68-72-73-81-84 Numero Oro 9 Doppio Oro 9-52 Extra 10-13-22-24-28-29-30-35-49-57-66-71-74-83-87

Estrazioni del Lotto – n.182 del 14/11/2025 Ruota Numeri Bari 09 – 52 – 43 – 68 – 73 Cagliari 16 – 44 – 01 – 57 – 28 Firenze 41 – 61 – 73 – 30 – 22 Genova 46 – 56 – 68 – 29 – 74 Milano 56 – 43 – 66 – 71 – 65 Napoli 36 – 81 – 52 – 24 – 47 Palermo 67 – 72 – 49 – 35 – 84 Roma 84 – 48 – 83 – 71 – 07 Torino 53 – 45 – 10 – 87 – 05 Venezia 46 – 48 – 13 – 49 – 25 Nazionale 16 – 54 – 86 – 83 – 84

Simbolotto Simboli Braghe (8), Sfortuna (17), Rondine (45), Italia (1), Pigna (38)

EuroJackpot – Concorso n.92 del 14/11/2025 Combinazione Vincente 30 – 3 – 37 – 5 – 20 Euronumeri 12 – 6

La nuova estrazione di oggi, la terza della settimana, accende nuovamente i riflettori sui grandi protagonisti del panorama italiano ed europeo del gioco a suon di numeri: Lotto, 10eLotto, Simbolotto, Superenalotto ed Eurojackpot. Cinque strade diverse di partecipare alla sorte, unite dallo stesso rituale e momento clou: l’uscita dei numeri vincenti.

Il Lotto resta il gioco associato nell’immaginario alla tradizione, ma al suo fianco ci sono due giochi abbinati, il 10eLotto con esiti immediati e una giocabilità differente, perché durante la giornata ci sono più concorsi, ma solo un’estrazione è associata al Lotto; poi c’è il Simbolotto, che introduce un set di simboli.

Arriva anche il Superenalotto, con la sua sestina che può valere un Jackpot in continua evoluzione, tra grandi combinazioni e attese. Ma oggi c’è spazio anche per l’Eurojackpot, che allarga i confini unendo più Paesi in un’unica estrazione europea. Ognuno con le proprie regole e modalità, tutti uniti dal momento chiave: l’estrazione dei numeri vincenti che stiamo per scoprire.