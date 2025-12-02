Lotto, Eurojackpot, Superenalotto, Simbolotto, 10eLotto estrazione dei numeri vincenti di oggi, 2 dicembre 2025, tra jackpot e premi milionari

Finalmente la serata di oggi – martedì 2 dicembre 2025 – sta volgendo al termine, con l’avvicinarsi del consueto appuntamento con la Dea Bendata che ci accompagnerà tra i numeri di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto che sono stati sorteggiati nel corso dell’ultima ora nelle rispettive estrazioni e che ora aprono le porte al momento clou della serata!

Per voi carissimi lettori e giocatori, infatti, è il momento di recuperare le schedine e scoprire subito se siete riusciti a portarvi a casa un qualche fantastico premio e proprio per questo – augurandovi ancora buona fortuna – vi lasciamo ai numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto!

Superenalotto – Estrazione n.192 del 02/12/2025 Combinazione Vincente 5 – 28 – 90 – 17 – 70 – 59 Numero Jolly 27 SuperStar 66

10eLotto – Estrazione n.192 del 02/12/2025 Numeri Estratti 04-09-12-14-15-23-25-28-29-39-49-50-57-60-61-62-63-67-79-83 Numero Oro 50 Doppio Oro 50-29 Extra 02-05-08-26-32-34-37-41-43-44-47-58-65-66-80

Lotto – Estrazione n.192 del 02/12/2025 Ruota Numeri BARI 50 – 29 – 12 – 47 – 73 CAGLIARI 04 – 79 – 80 – 66 – 84 FIRENZE 09 – 15 – 58 – 05 – 64 GENOVA 83 – 63 – 66 – 26 – 71 MILANO 39 – 61 – 32 – 34 – 57 NAPOLI 67 – 60 – 12 – 43 – 36 PALERMO 14 – 25 – 08 – 44 – 51 ROMA 62 – 28 – 02 – 67 – 21 TORINO 23 – 39 – 41 – 14 – 75 VENEZIA 49 – 57 – 37 – 65 – 36 NAZIONALE 16 – 25 – 48 – 81 – 88

Simbolotto Simboli Fagioli (10), Italia (1), Amo (23), Pizza (24), Anguria (31)

EuroJackpot – Concorso n.97 del 02/12/2025 Combinazione Vincente 34 – 14 – 30 – 40 – 35 Euronumeri 6 – 4

La prima tappa dei soliti, partecipatissimi, concorsi Sisal di questo mese di dicembre vede tutti gli appuntamenti associati al Lotto – ovvero, come sempre, anche il Superenalotto, il 10eLotto e il Simbolotto – affiancati all’Eurojackpot, aumentando potenzialmente di molto le vostre possibilità di riuscire a portarvi a casa un qualche interessantissimo premio nel caso in cui decidiate di partecipare a tutti e cinque i sorteggi e – soprattutto – riusciate a indovinare le varie combinazioni!

La cosa comoda dei vari concorsi che oggi si accompagnano al Lotto è che tutti prevedono gli stessi identici orari, tra le estrazioni che inizieranno allo scoccare delle ore otto di questa sera (e saranno pressoché immediate per tutti, escluso proprio l’appuntamento con le 11 ruote nazionali), la chiusura delle finestre di gioco prevista mezz’ora prima e la riapertura delle finestre per i prossimi sorteggi che scatterà alle nove e mezza!

D’altra parte, altrettanto comodo è il fatto che i vari appuntamenti lottiferi – e anche l’Eurojackpot – prevedono le stesse identiche modalità di riscossione, rendendovi più semplice e rapido ottenere tutte le vostre vincite senza che dobbiate necessariamente fare diversi giri tra punti scommessa, banche e quant’altro: a seconda delle cifre vinte, infatti, vi basterà portare le vostre schedine nello stesso posto per ricevere – dopo qualche giorno – il bottino che vi spetta!