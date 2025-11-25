Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, Simbolotto, 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, 25 novembre 2025, tra jackpot e premi milionari

La fortuna è finalmente arrivata tra noi e con tutti i numeri dei concorsi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto che sono stati ormai sorteggiati, non manca molto al momento in cui potreste scoprire di essere riusciti a incassare un bottino potenzialmente milionario; specialmente se corrispondesse a uno dei due fantastici jackpot in palio!

Come sempre, prima di passare oltre è importante che vi invitiamo a essere il più possibile attenti e prudenti in questo momento in cui dovrete ricontrollare le vostre schedine; mentre con un sentito augurio di buona fortuna, vi lasciamo ai numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto!

Superenalotto – Estrazione n.188 del 25/11/2025 Combinazione Vincente 43 – 18 – 21 – 20 – 40 – 23 Numero Jolly 52 SuperStar 10

10eLotto – Estrazione n.188 del 25/11/2025 Numeri 01-06-10-12-14-20-33-34-39-41-47-48-55-66-73-77-78-79-86-90 Numero Oro 6 Doppio Oro 6-33 Extra 05-11-18-23-24-27-35-53-60-67-71-74-82-87-88

Lotto – Estrazioni n.188 del 25/11/2025 Ruota Numeri BARI 06 – 33 – 14 – 87 – 73 CAGLIARI 90 – 73 – 48 – 35 – 67 FIRENZE 20 – 66 – 86 – 79 – 27 GENOVA 39 – 55 – 23 – 74 – 60 MILANO 86 – 34 – 23 – 18 – 51 NAPOLI 01 – 12 – 60 – 11 – 82 PALERMO 41 – 78 – 88 – 71 – 74 ROMA 66 – 77 – 24 – 53 – 11 TORINO 10 – 90 – 35 – 77 – 48 VENEZIA 47 – 79 – 82 – 05 – 65 NAZIONALE 88 – 14 – 15 – 48 – 09

Simbolotto Simboli Pigna (38), Elica (33), Buffone (41), Mela (2), Quadro (40)

EuroJackpot – Concorso n.95 del 25/11/2025 Combinazione Vincente 46 – 35 – 23 – 30 – 1 Euronumeri 8 – 4

Man mano che aggiorniamo tutti gli altri articoli dedicati ai concorsi che abbiamo pubblicato oggi, seguendo le rispettive dirette delle estrazioni, possiamo soffermarci un attimo anche su quest’altro articolo che conterrà tutti i numerini dei concorsi associati al Lotto – ovvero anche del Superenalotto, del 10eLotto e del Simbolotto – e quelli dell’Eurojackpot in modo da rendere la caccia numerica più semplice per voi lettori che avete partecipato a tutti e cinque gli appuntamenti!

Oggi, peraltro, è utile ricordare che se aveste partecipato all’Eurojackpot potrete portarvi a casa solamente (e ovviamente si fa per dire, perché non è certamente poco!) un premio massimo da 10 milioni di euro, visto che il jackpot è stato “azzerato” solamente pochi giorni fa con una ricchissima vincita superiore ai 33 milioni messa a segno da cinque differenti scommettitori (o meglio, vincitori!) tedeschi.

D’altra parte, è sempre più vicino al suo massimo annuale il similare jackpot in palio nel Superenalotto, intatto da ormai la bellezza di oltre sei mesi consecutivi: il suo valore odierno, infatti, è di esattamente 82,6 milioni di euro con l’obbiettivo fissato – ovviamente al fine di raggiungere il suo record annuale – a esattamente 88 milioni; ormai, dati alla mano, prossimi al raggiungimento nei tanti concorsi che ancora ci attendono fino al 31 dicembre.