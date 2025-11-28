Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, Simbolotto, 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, 28 novembre 2025, tra jackpot e premi milionari

È ormai tempo di chiudere questa serata di venerdì 28 novembre 2025 con tutti gli appuntamenti del Lotto, del 10eLotto, del Superenalotto, dell’Eurojackpot e del Simbolotto che si sono tenuti in rapida successione nell’arco dell’ultima ora e che ora richiamano la vostra attenzione affinché controlliate le schedine che avete compilato in giornata!

In ballo – è sempre bene ricordarlo – ci sono decine e decine di premi, tra i quali alcuni letteralmente milionari e visto che sarete tutti impazienti di scoprirli, eccovi i numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto!

Superenalotto – Estrazione n. 190 del 28/11/2025 Combinazione Vincente 58 – 1 – 42 – 12 – 21 – 20 Numero Jolly 84 SuperStar 34

10eLotto – Estrazione n. 190 del 28/11/2025 Númeri estratti 05 – 07 – 08 – 26 – 27 – 30 – 31 – 38 – 39 – 43 – 49 – 52 – 57 – 67 – 74 – 75 – 78 – 80 – 81 – 84 Numero Oro 80 Doppio Oro 80 – 75 Extra 01 – 13 – 14 – 16 – 19 – 23 – 29 – 37 – 50 – 51 – 58 – 65 – 71 – 82 – 85

Lotto – Estrazioni n. 190 del 28/11/2025 Ruota Numeri Bari 80 – 75 – 84 – 67 – 37 Cagliari 78 – 30 – 29 – 81 – 85 Firenze 38 – 57 – 58 – 07 – 71 Genova 43 – 39 – 01 – 19 – 82 Milano 81 – 05 – 13 – 52 – 27 Napoli 07 – 27 – 80 – 16 – 90 Palermo 31 – 26 – 50 – 51 – 13 Roma 75 – 08 – 49 – 14 – 87 Torino 52 – 67 – 23 – 65 – 05 Venezia 74 – 49 – 81 – 67 – 64 Nazionale 56 – 32 – 28 – 18 – 21

Simbolotto Simboli Funghi (43), Piano (37), Forbici (39), Sfortuna (17), Uccello (35)

EuroJackpot – Estrazione n. 96 del 28/11/2025 Combinazione Vincente 16 – 50 – 35 – 12 – 46 Euronumeri 5 – 3

Per l’ultima volta nel mese di novembre la Dea Bendata in questo venerdì 28 vi permetterà di partecipare a tutti e cinque i concorsi più amati dai tantissimi cercatori di fortuna che oltre a includere il classicissimo Lotto e l’europeo Eurojackpot, vedranno fare la loro consueta ricca parte anche i sorteggi del 10eLotto e del Simbolotto – entrambi abbinati al “principale” concorso lottifero – e ovviamente dell’immancabile Superenalotto!

Peraltro, in questa giornata possiamo dirvi – in realtà per l’ennesima volta negli ultimi mesi – che il Superenalotto continua a essere ai vertici assoluti di questo 2025 per quanto riguarda il valore del suo jackpot: infatti, oggi il bottino è arrivato fino al valore di ben 84 milioni tondi tondi, sempre più vicino al “record” assoluto toccato negli ultimi 11 mesi che l’aveva portato a valere appena (non che siano pochi!) 4 milioni in più del valore odierno!

