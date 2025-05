Siamo sempre più vicini alla chiusura di questa giornata di sabato 31 maggio 2025, che ci ha regalato alcune ore di spensieratezza in vista di un’altrettanto spensierata domenica e – anche se non per tutti, dato che alcuni lavoreranno – di un lunedì di festa, ma con l’appuntamento con il Lotto, il Superenalotto, il 10eLotto e il Simbolotto ad attenderci nel mezzo: proprio pochi minuti fa, infatti, sono stati sorteggiati i numeri vincenti ed ora spetta a voi, carissimi lettori, fare il vostro!

Mentre mettete mano alle schedine per procedere alla scoperta degli eventuali premi che potreste esservi aggiudicati, noi vi auguriamo un sempre sentitissimo buona fortuna prima di lasciarvi nelle mani dei numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 87 del 31/05/2025

Combinazione Vincente 63 – 8 – 47 – 48 – 4 – 90 Numero Jolly 77 SuperStar 12

Estrazione 10eLotto n° 87 del 31/05/2025

Numeri Estratti 01 – 04 – 06 – 07 – 12 – 15 – 32 – 34 – 39 – 44 – 47 – 57 – 63 – 72 – 73 – 80 – 81 – 84 – 86 – 87 Numero Oro 72 Doppio Oro 72 – 1 Extra 09 – 11 – 16 – 20 – 26 – 30 – 48 – 52 – 54 – 56 – 64 – 74 – 75 – 76 – 79

Estrazioni del Lotto n° 87 del 31/05/2025

Ruota Numeri Estratti BARI 72 – 01 – 07 – 20 – 16 CAGLIARI 39 – 04 – 81 – 79 – 09 FIRENZE 87 – 73 – 57 – 72 – 63 GENOVA 80 – 81 – 32 – 30 – 75 MILANO 07 – 63 – 39 – 57 – 64 NAPOLI 47 – 06 – 11 – 26 – 66 PALERMO 04 – 81 – 15 – 76 – 48 ROMA 84 – 15 – 52 – 56 – 25 TORINO 12 – 34 – 06 – 54 – 26 VENEZIA 44 – 86 – 74 – 48 – 80 NAZIONALE 44 – 77 – 11 – 58 – 62

Simbolotto

Buffone (41), Natale (25), Soldato (12), Braghe (8), Balestra (22)

L’ultimo giorno della settimana prima del meritato riposo domenicale e, al contempo, ultimo giorno del mese – con un ovvio riferimento a oggi, sabato 31 maggio 2025 – ci regala il sempre immancabile e attesissimo appuntamento con i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto, atteso come sempre per lo scoccare delle ore 20 in punto, con una manciata di minuti dopo i quali tutti voi cercatori di fortuna potreste riscoprirvi vincitori di un ricchissimo premio o jackpot potenzialmente milionario: il nostro invito è a mettervi comodi, tenendo aperta questa pagina giusto per non perderla di vista, attendendo pazientemente fino allo scoccare dell’orario delle estrazioni per recuperare comodamente in un unico posto tutti i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto!

In generale, vi ricordiamo che per partecipare ai concorsi e provare a diventare milionari dovrete muovervi necessariamente entro le 19:30 per poter convalidare le schedine: partecipare è semplicissimo, perché di fatto vi basterà solamente scegliere alcune combinazioni di numeri – in particolare tra 1 e 10 per il Lotto e il 10eLotto, con l’aggiunta delle ruote, delle sorti e dell’eventuale Simbolotto nel primo caso, e altri 6 esatti per il Superenalotto – e pagare tutte le rispettive scommesse, che al minimo ammontano a 1 o 2 euro; mentre il passo successivo è sempre e comunque quello di aspettare l’estrazione dei numeri vincenti!