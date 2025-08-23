Estrazioni Lotto e Simbolotto, Superenalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, sabato 23 agosto 2025, dai jackpot ai premi milionari

Riprende l’attesa per le nuove estrazioni di Superenalotto, Lotto, Simbolotto e 10eLotto, che tornano oggi con nuovi numeri vincenti e altre combinazioni fortunate da raccogliere e proporre in diretta. Ma questa attesa, come sempre, si mescola con le speranze dei giocatori e le curiosità che caratterizzano questi giochi; l’aria però cambia sempre, perché ogni concorso si accompagna a sogni e a volte pure superstizioni, non solo per il Lotto, ma anche per il Superenalotto, con premi diversi a seconda dei giochi e delle modalità di partecipazione.

NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazione di oggi 10eLotto, sabato 23 agosto 2025

Non pensate a una procedura meccanica, ma a un rituale collettivo, in quanto questo poker di giochi è anche un momento di condivisione appunto tra abitudini consolidate e piccoli gesti scaramantici. In attesa di scoprire i numeri vincenti, c’è la possibilità anche di scoprire come si evolvono questi giochi, come il 10eLotto che è caratterizzato da estrazioni frequenti, di cui una legata al gioco principale; senza dimenticare il Simbolotto, che aggiunge “colore” alle estrazioni con i suoi simboli associati ai numeri.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, sabato 23 agosto 2025: numeri vincenti e simboli

Le estrazioni si trasformano così in una nuova possibilità di provare a cogliere fortuna, per vincere premi anche importanti, ma sono anche un’occasione per leggere la realtà con un linguaggio fatto di numeri e simboli, tra cabala, ricordi d’infanzia e quella sottile emozione che accompagna gli ultimi minuti che ci separano all’uscita dei numeri vincenti.

Ultima estrazione SuperEnalotto n. 135 del 23/08/2025 Combinazione Vincente – Numero Jolly – SuperStar –

Estrazione 10eLotto n. 135 del 23/08/2025 Numeri Estratti – Numero Oro – Doppio Oro – Extra –

Estrazioni del Lotto n. 135 del 23/08/2025 Ruota Numeri BARI – CAGLIARI – FIRENZE – GENOVA – MILANO – NAPOLI – PALERMO – ROMA – TORINO – VENEZIA – NAZIONALE –