Estrazioni Lotto, Superenalotto, Simbolotto, 10eLotto: ecco i numeri vincenti di oggi, 6 settembre 2025, tra jackpot e premi milionari

IL POKER DI GIOCHI TRA NUMERI E COMBINAZIONI

Si sono concluse oggi tutte le procedure di estrazione dei giochi in programma: Lotto, 10eLotto, Simbolotto e Superenalotto. Abbiamo seguito ogni fase in diretta, raccogliendo puntualmente tutte le combinazioni vincenti, così da offrire ai nostri lettori un aggiornamento immediato sui numeri estratti. Questa raccolta in tempo reale consente di avere un quadro chiaro e rapido dei risultati, utile per cominciare a confrontare le proprie schedine con le estrazioni appena concluse.

È importante ricordare, però, che la verifica delle giocate deve essere sempre approfondita. Per avere la certezza assoluta dei risultati, è consigliabile utilizzare tutti gli strumenti ufficiali a disposizione: app dedicate, siti dei concessionari, ricevitorie autorizzate, Televideo e altri canali ufficiali. Solo così si può controllare con precisione le vincite, evitando errori o incomprensioni.

Una volta accertata la vincita, bisogna valutare come riscuoterla: per premi di piccola entità ci si può recare in qualsiasi punto di raccolta autorizzato, mentre per somme più consistenti è necessario rivolgersi alla ricevitoria dove è stata effettuata la giocata o direttamente al concessionario, ricordando che tutte le vincite sono soggette alle ritenute previste per legge.

Superenalotto n. 143 del 06/09/2025

Combinazione Vincente 75 – 73 – 88 – 76 – 78 – 59 Numero Jolly 57 SuperStar 5

Estrazione 10eLotto n. 143 del 06/09/2025

Numeri Estratti 1 – 2 – 8 – 9 – 18 – 23 – 24 – 26 – 27 – 38 – 49 – 55 – 59 – 60 – 61 – 65 – 66 – 76 – 80 – 84 Numero Oro 1 Doppio Oro 1 – 26 Extra 6 – 11 – 16 – 21 – 28 – 32 – 34 – 40 – 47 – 50 – 51 – 62 – 73 – 81 – 88

Estrazioni del Lotto n. 143 del 06/09/2025

Ruota Numeri Estratti BARI 1 – 26 – 50 – 16 – 49 CAGLIARI 61 – 18 – 1 – 62 – 22 FIRENZE 84 – 23 – 32 – 26 – 88 GENOVA 24 – 27 – 47 – 76 – 44 MILANO 59 – 8 – 6 – 11 – 39 NAPOLI 2 – 65 – 40 – 28 – 57 PALERMO 9 – 66 – 51 – 81 – 49 ROMA 76 – 55 – 73 – 88 – 65 TORINO 38 – 49 – 40 – 21 – 90 VENEZIA 80 – 60 – 34 – 69 – 42 NAZIONALE 89 – 76 – 64 – 80 – 21

Simbolotto

Simbolo Numero Forbici 39 Testa 34 Mela 2 Braghe 8 Funghi 43

Oggi è un giorno particolarmente atteso dagli appassionati dei giochi numerici, perché si svolgono le nuove estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto. Per tutti coloro che amano seguire queste estrazioni, seguiremo ogni sorteggio in diretta, così da raccogliere in tempo reale tutti i numeri vincenti di ciascun concorso.

Seguire le estrazioni passo dopo passo permette non solo di vivere l’emozione del gioco in diretta, ma anche di controllare con maggiore precisione le proprie schedine, confrontando immediatamente i numeri giocati con quelli estratti. Un buon consiglio pratico è quello di verificare sempre più volte i numeri vincenti: prima qui, poi online sul sito ufficiale, eventualmente tramite ricevitoria autorizzata. In questo modo si riduce il rischio di errori e si può godere della soddisfazione di una vincita con la massima sicurezza.

Ciò vale per tutti i giochi sopracitati, che mettono a disposizione app, siti e vari strumenti per fare in modo che i numeri vincenti possano essere controllati con precisione, se non addirittura sistemi di “verifica vincite” ad hoc. Per chi partecipa a solo uno dei giochi sopracitati, il rischio confusione è ridotto al minimo, mentre il discorso cambia quando si tenta la fortuna con più giocate.