Sapete che proprio oggi – ovvero giovedì 7 agosto 2025 – si terrà l’intera serie di secondi appuntamenti settimanali con il Lotto, il 10eLotto, il Superenalotto e il Simbolotto e, come sempre facciamo, ad accompagnarvi fino al momento della verità (ovvero quello in cui potrete scoprire se siete riusciti ad aggiudicarvi qualche ottimo premio, magari anche milionario!) ci penseremo noi de ilSussidiario.net che siamo già pronti a seguire la diretta delle quattro estrazioni che si aprirà – come sempre – allo scoccare delle ore 20!

Naturalmente per vincere l’unico vero requisito sarà quello di aver indovinato (per ognuno dei giochi ai quali parteciperete) almeno un paio dei numeri estratti e visto che potreste essere ancora in tempo per piazzare le vostre scommesse – dovete avere almeno 30 minuti di anticipo rispetto all’orario dell’estrazione -, oggi vogliamo dirvi che nella coppia Lotto-Simbolotto sono (rispettivamente) il 26-Firenze e i Fagioli il numero e il simbolo meno fortunati in assoluto.

Similmente, per quanto riguarda il Superenalotto (che vi ricordiamo anche che oggi ha in palio un jackpot dal valore di ben 35,1 milioni di euro!) da parecchio tempo a questa parte sono i numeri 84, 12 e 29 a farsi vedere meno frequentemente nel corso delle quattro estrazioni serali che si tengono tutte le settimane; mentre sul fronte del 10eLotto tra i ritardatari vi possiamo sicuramente citare il 28, il 45 e l’85.

