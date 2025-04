Arrivati alle ore 20:00 possiamo finalmente chiudere la concitata fase dell’attesa per la scoperta dei numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto dato che sono stati annunciati pochissimi minuti fa e noi de ilSussidiario.net siamo pronti a riportarveli tutti tra queste righe: se aveste già le schedine pronte in mano allora mettetevi comodi perché a breve arriveremo a voi; mentre se doveste ancora recuperarle, affrettatevi che manca sempre meno!

Per ognuno di questi giochi – vale sempre la pena ricordarlo – avrete in totale 60 giorni per correre in ricevitoria ad incassare il vostro premio; ma la primissima cosa da fare è preparavi, scorrere poco più in basso e scoprire – finalmente – assieme a noi tutti i numeri vincenti di oggi, sabato 26 aprile 2025, di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto: buona fortuna!

SIMBOLOTTO, LOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, sabato 26 aprile 2025

Estrazione Superenalotto n. 66 del 26/04/2025

Combinazione Vincente 10 – 67 – 24 – 48 – 21 – 63 Numero Jolly 34 SuperStar 45

Estrazione 10eLotto n. 66 del 26/04/2025

Numeri Estratti 2 – 5 – 9 – 11 – 13 – 14 – 23 – 26 – 27 – 28 – 30 – 38 – 42 – 43 – 60 – 62 – 63 – 73 – 81 – 82 Numero Oro 23 Doppio Oro 23 – 30 Numeri Extra 7 – 12 – 16 – 18 – 25 – 32 – 35 – 44 – 45 – 46 – 69 – 70 – 76 – 79 – 84

Estrazioni del Lotto n. 66 del 26/04/2025

Ruota Numeri BARI 23 – 30 – 43 – 69 – 25 CAGLIARI 63 – 73 – 2 – 18 – 12 FIRENZE 38 – 11 – 13 – 32 – 15 GENOVA 9 – 27 – 84 – 16 – 11 MILANO 73 – 30 – 70 – 60 – 2 NAPOLI 60 – 81 – 5 – 79 – 89 PALERMO 26 – 28 – 69 – 7 – 31 ROMA 82 – 38 – 76 – 44 – 31 TORINO 5 – 62 – 73 – 46 – 84 VENEZIA 42 – 14 – 45 – 35 – 52 NAZIONALE 48 – 80 – 78 – 16 – 23

Simbolotto

Simboli Estratti fagioli (10), balestra (22), ragazzo (15), culla (9), testa (34)

Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto sono prontissimi a chiudere la loro ricca settimana di estrazioni che ci hanno accompagnato fino a questo momento e alle quali ne manca – ovviamente – ancora una, prontissima a stupirci con i suoi immancabili numeri vincenti che verranno estratti allo scoccare in punto delle ore 20:00 e che saranno tutti riportati proprio in questa pagina per rendervi più semplice e rapida la ricerca: l’appuntamento con i numeri e i simboli protagonisti oggi del poker composto da Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto – dunque – è fissato e all’appello non potete certamente mancare; specialmente (per non dire esclusivamente) nel caso in cui abbiate le schedine prontissime tra le mani per essere controllate!

Prima di lasciarvi a questi ultimi minuti di attesa che ci separano dalle ore 20:00 – però – permetteteci giusto al volo di ricordarvi che visto che ieri non si sono tenuti i consueti concorsi del venerdì a causa del 25 aprile, lunedì ci sarà ad attenderci un’estrazione di recupero di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto che prenderà il posto di quella persa ieri: schema – quest’ultimo – che si ripeterà anche la prossima settimana a causa del primo maggio, che cadrà di giovedì facendo slittare i concorsi fino al lunedì successivo tornando alla consueta normalità!