Lotto, Superenalotto, Simbolotto, 10eLotto con le estrazioni dei numeri vincenti di oggi, sabato 18 ottobre 2025, tra jackpot e premi milionari

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto si sono concluse e sono ormai disponibili tutti i numeri vincenti: abbiamo raccolto, concorso dopo concorso, le combinazioni fortunate, così che ogni giocatore possa controllare rapidamente la propria schedina e verificare se la fortuna ha sorriso. Avere a disposizione i numeri ufficiali è fondamentale per evitare errori, per questo vi consigliamo di affidarvi anche ai canali ufficiali: ad esempio, sul sito del Lotto si possono consultare i numeri estratti, ma c’è pure l’app per salvare e confrontare le proprie giocate. E ciò vale anche per gli altri gioco protagonisti oggi.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 18 Ottobre 2025

Vi ricordiamo, però, che anche le ricevitorie autorizzate sono un punto di riferimento sicuro per verificare vincite e riscuotere premi. Che si tratti del Lotto, del Superenalotto, del Simbolotto o del 10eLotto, controllare le combinazioni vincenti con attenzione e cura è il modo migliore per non perdere un’occasione di vincita e non vanificare l’emozione dell’estrazione.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 18 Ottobre 2025

Combinazione Vincente 82 – 75 – 12 – 13 – 19 – 26 Numero Jolly 50 SuperStar 54

Numeri Estratti 03 – 08 – 11 – 14 – 15 – 21 – 23 – 25 – 32 – 45 – 49 – 54 – 59 – 66 – 67 – 68 – 72 – 79 – 81 – 88 Numero Oro 23 Doppio Oro 23 – 3 Extra 09 – 13 – 18 – 24 – 27 – 29 – 30 – 34 – 37 – 41 – 73 – 75 – 76 – 84 – 90

Ruota Numeri Estratti Bari 23 – 03 – 54 – 34 – 30 Cagliari 49 – 14 – 25 – 09 – 37 Firenze 32 – 45 – 15 – 59 – 29 Genova 03 – 66 – 68 – 90 – 85 Milano 88 – 15 – 21 – 41 – 27 Napoli 79 – 72 – 84 – 27 – 01 Palermo 23 – 03 – 73 – 25 – 04 Roma 11 – 67 – 24 – 13 – 59 Torino 72 – 59 – 84 – 75 – 26 Venezia 81 – 08 – 18 – 76 – 25 Nazionale 58 – 69 – 62 – 17 – 70

Simbolotto: Braghe (8), Elmo (26), Ombrello (28), Balestra (22), Quadro (40)

SUPERENALOTTO, LOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO, 10ELOTTO/ Numeri vincenti di oggi, venerdì 17 ottobre 2025

È quasi tutto pronto per vivere una nuova serata dedicata alla fortuna: stiamo per seguire in diretta le estrazioni di Lotto, 10eLotto, Simbolotto e Superenalotto, così da avere le chiavi giuste per aggiornare in tempo reale voi giocatori con le combinazioni vincenti. E con chiavi giuste intendiamo proprio i numeri vincenti, che vi serviranno per controllare le schedine e scoprire se la dea bendata ha deciso di farvi visita stasera.

Occhi puntati sul Lotto, uno dei pilastri della lotteria italiana con le sue 11 ruote che stanno per far sognare tante persone; ma c’è anche il 10eLotto, con il suo “ritmo” più moderno e dinamico, mentre il Simbolotto aggiunge la simbologia, ma non necessariamente legata alla Smorfia; infine, c’è il Superenalotto, dai sogni milionari, infatti anche stasera mette in palio un jackpot da capogiro.

Ruota per ruota e concorso per concorso, seguiremo tutto con attenzione per rendere il quadro delle combinazioni fortunate più completo, ma chiaramente l’appuntamento va seguito con attenzione, avvalendosi anche degli strumenti messi a disposizione dai giochi stessi per fare in modo che le verifiche siano precise e puntuali.