Estrazioni Lotto, Simbolotto, Superenalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, 20 settembre 2025, tra jackpot e premi milionari
DAL LOTTO AL SUPERENALOTTO CON I GIOCHI ABBINATI
Dopo le estrazioni di ieri, torna l’appuntamento più atteso dagli appassionati di giochi, quello con i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto, Simbolotto e Superenalotto. Sono pronte a regalare sorprese, ma soprattutto vincite memorabili. Un poker di giochi diversi, ma accomunati dalla passione dei loro giocatori per i numeri, oltre che dalla curiosità che avvicina ai concorsi per scoprire i risultati e la speranza in un colpo di fortuna per cambiare volto alla serata.
Se dobbiamo attenerci all’ordine temporale di uscita, le prime combinazioni ad essere estratte solitamente sono quelle che possono valere il ricco Jackpot, con la cinquina a cui si aggiungono Jolly e Superstar, una formula che ha regalato diverse vincite record in questi anni.
Poi iniziano a uscire i numeri fortunati dalle 11 Ruote, che però non escono tutti insieme, ma in due momenti differenti, ma in generale al termine di questa procedura tocca ai simbolotti e alle combinazioni del 10eLotto, quelle abbinate all’estrazione del Lotto, visto che si tratta di un gioco caratterizzato da diversi concorsi durante la stessa giornata.
Potete affidarvi a rituali differenti, al medesimo o tralasciare la scaramanzia quando vi avvicinate al momento della verità, ci pensa la Dea bendata a fare il resto…
|Combinazione Vincente
|–
|Numero Jolly
|–
|SuperStar
|–
|Numeri Estratti
|–
|Numero Oro
|–
|Doppio Oro
|–
|Extra
|–
|Ruota
|Numeri
|BARI
|–
|CAGLIARI
|–
|FIRENZE
|–
|GENOVA
|–
|MILANO
|–
|NAPOLI
|–
|PALERMO
|–
|ROMA
|–
|TORINO
|–
|VENEZIA
|–
|NAZIONALE
|–
|–
|–
|–
|–
|–