Lotto, Superenalotto, Simbolotto, 10eLotto: estrazione dei numeri vincenti di oggi, 23 ottobre 2025, tra jackpot e premi milionari

Se poco fa vi abbiamo detto che si stava riducendo il tempo per partecipare ai concorsi di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto, ora possiamo – e in un certo senso, dobbiamo – dirvi che si è chiuso anche il viaggio della Dea Bendata della fortuna tra ruote e sale estrattive, con tutti i numerini e i simbolotti odierni che sono stati ormai già sorteggiati e annunciati e tutti voi giocatori chiamati al ricontrollo delle vostre schedine!

Visto che i numeri sono tantissimi, noi vi invitiamo alla solita prudenza per ricontrollare la vostre giocate e vi auguriamo – come sempre – un sentito buona fortuna; mentre ora eccovi tutti i numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 169 del 23/10/2025

Combinazione Vincente 29 – 42 – 7 – 68 – 62 – 73 Numero Jolly 26 SuperStar 21

Estrazione 10eLotto n° 169 del 23/10/2025

Numeri Estratti 07 – 08 – 12 – 15 – 19 – 20 – 25 – 28 – 29 – 31 – 39 – 42 – 48 – 59 – 69 – 72 – 81 – 83 – 85 – 86 Numero Oro 81 Doppio Oro 81 – 19 Extra 02 – 14 – 24 – 32 – 38 – 41 – 49 – 54 – 55 – 56 – 57 – 66 – 67 – 70 – 90

Estrazioni del Lotto n° 169 del 23/10/2025

Ruota Numeri Estratti BARI 81 – 19 – 12 – 57 – 40 CAGLIARI 20 – 69 – 66 – 49 – 48 FIRENZE 39 – 15 – 41 – 70 – 69 GENOVA 59 – 83 – 42 – 07 – 08 MILANO 42 – 25 – 02 – 14 – 68 NAPOLI 29 – 28 – 38 – 56 – 82 PALERMO 08 – 28 – 32 – 90 – 74 ROMA 48 – 07 – 32 – 55 – 34 TORINO 31 – 85 – 24 – 54 – 87 VENEZIA 86 – 72 – 67 – 69 – 34 NAZIONALE 67 – 32 – 58 – 81 – 34

Simbolotto:

Funghi (43), Balestra (22), Soldato (12), Italia (1), Elica (33)

Un altro giovedì è quasi giunto al termine e con le luci del giorno che progressivamente stanno calando, possiamo dirci certi che tra pochissimo inizierà la lunga corsa tra i numeri vincenti, questa sera riferiti ai concorsi del Lotto, del 10eLotto, del Superenalotto e anche dello spesso dimenticato Simbolotto grazie ai quali con un importante colpo di fortuna potreste riuscire a portarvi a casa diversi, interessantissimi, bottini!

Ovviamente importante sarà – innanzitutto – aver compilato e validato le vostre schedine in tempo utile per i sorteggi di questa sera, con il limite ultimo sempre fissato (indipendentemente che si parli di Lotto e Simbolotto, di 10eLotto o di Superenalotto) mezz’ora prima che si aprano i sorteggi: precisamente se le estrazioni iniziano alle otto di sera, significa che dovrete giocare entro – e mai oltre – le sette e mezza.

D’altra parte, resta sempre e comunque fermo il fatto che nel caso in cui abbiate perso (per così dire) il “treno” odierno dei concorsi, solamente tra 24 ore ne passerà un altro: per non perdere anche quello, il nostro consiglio è di iniziare subito ai vostri numeri per il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto e ai simboli per il Simbolotto, correndo poi dopo le nove e mezza di questa sera a compilare già la vostra schedina!