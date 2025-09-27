Lotto, Superenalotto, Simbolotto, 10eLotto: estrazione dei numeri vincenti di oggi, 27 settembre 2025, tra jackpot e premi milionari
Anche questa sera torna l’appuntamento con le estrazioni di Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto, un momento particolarmente atteso, e come già fatto ieri, seguiremo in diretta il concorso per raccogliere e condividere con voi tutti i numeri vincenti, così da permettere un controllo semplice e immediato delle vostre giocate.
Il Lotto, con le sue undici ruote più la Nazionale, resta il gioco tradizionale per eccellenza; accanto a lui il Superenalotto, con la caccia al “6” e il jackpot che continua a crescere; nn mancherà il 10eLotto, con l’estrazione legata ai numeri del Lotto, capace di premiare ogni giorno migliaia di giocatori. Infine, spazio anche al Simbolotto, l’opzione gratuita e abbinata alla ruota del mese che regala la possibilità di vincite aggiuntive grazie all’estrazione di cinque simboli su quarantacinque.
Al termine delle estrazioni verificate sempre i numeri riportati sul vostro scontrino confrontandoli con quelli ufficiali, disponibili sui siti dei giochi o nelle ricevitorie autorizzate, per non perdere eventuali vincite a causa di una distrazione.
