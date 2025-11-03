Dal Lotto e Superenalotto al Simbolotto e 10eLotto: verso una nuova estrazione di numeri vincenti di oggi, 3 novembre 2025, tra jackpot e premi milionari

Prima di augurarvi buona fortuna per le estrazioni di Lotto, 10eLotto, Simbolotto e Superenalotto, vogliamo augurarvi buon controllo, perché l’attesa è finita e ora si apre la fase più delicata, peraltro in un giorno particolare, visto che di solito questi concorsi non cadono il lunedì. Ma le recenti feste hanno imposto un cambio di programma che comunque non ha inciso sul desiderio di vittoria dei tanti giocatori.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Lunedì 3 Novembre 2025

I numeri di tutte le ruote sono usciti e ora dovete confrontarli con la vostra schedina, concentrandovi sulle ruote che avete scelto, poi ci sono quelli del 10eLotto, a cui si aggiungono i simbolotti che potrebbero aver premiato la fantasia simbolica di questo gioco. C’è poi il gioco che tende a prendersi la scena per il valore del suo Jackpot, attenzione anche a un’eventuale combinazione parziale, perché al Superenalotto anche questa potrebbe valere una bella somma…

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Lunedì 3 Novembre 2025

Ultima Estrazione SuperEnalotto n. 175 del 03/11/2025 Combinazione Vincente 80 – 87 – 85 – 30 – 81 – 56 Numero Jolly 67 SuperStar 2

Estrazione 10eLotto n. 175 del 03/11/2025 Numeri Estratti 01 – 11 – 15 – 20 – 21 – 22 – 28 – 29 – 32 – 33 – 50 – 57 – 64 – 65 – 66 – 71 – 74 – 75 – 80 – 90 Numero Oro 80 Doppio Oro 80 – 28 Extra 03 – 05 – 08 – 09 – 13 – 23 – 26 – 27 – 43 – 48 – 54 – 67 – 77 – 78 – 82

Estrazioni del Lotto n. 175 del 03/11/2025 Ruota Numeri Estratti Bari 80 – 28 – 11 – 67 – 50 Cagliari 20 – 29 – 71 – 33 – 15 Firenze 33 – 50 – 21 – 09 – 11 Genova 32 – 15 – 90 – 09 – 23 Milano 66 – 22 – 48 – 03 – 77 Napoli 57 – 64 – 27 – 20 – 26 Palermo 22 – 65 – 78 – 90 – 74 Roma 32 – 57 – 43 – 20 – 08 Torino 74 – 80 – 66 – 54 – 01 Venezia 01 – 75 – 82 – 13 – 11 Nazionale 71 – 05 – 55 – 77 – 61

Simbolotto Simbolo Numero Rana 13 Luna 6 Quadro 40 Mela 2 Fagioli 10

Per gli appassionati di numeri e fortuna si avvicina il momento di seguire l’estrazione odierna di Lotto, 10eLotto, Simbolotto e Superenalotto, anche in nostra compagnia, visto che non mancheremo all’appuntamento con la Dea bendata. Ma siamo solo dei traghettatori, siete voi a dover attirare l’attenzione della fortuna con le vostre giocate…

Magari si presenterà in vesti insolite, visto che c’è stata la festa di Halloween e oggi le estrazioni cadono insolitamente sul lunedì proprio per le festività che ci sono state. Cogliamo allora questo spunto – tra zucche, streghe, fantasmi e dolcetti – per ricordarvi qualche numero “ispirato” alla ricorrenza: la tradizione della Smorfia napoletana suggerisce il fantasma che può essere associato al 26 (smorfia tradizionale) o al 70 (moderna); la zucca al numero 11 o al 67; le caramelle (dolcetto o scherzetto!) al 27 (moderna) o all’87 (napoletana); la strega al 89 (moderna) o al 72 (napoletana); infine, la paura, col suo brivido, al numero 90.

Per il 10eLotto potreste scegliere un blocco di 5 numeri ispirati ad Halloween e poi completare la giocata a vostro piacere con altri numeri “di fiducia”; nel caso del Superenalotto, dove servono 6 numeri principali più il Jolly, potete inserire due o tre di questi numeri ispirati alla ricorrenza e poi aggiungere i classici numeri che segue la vostra strategia personale.