Estrazioni Lotto, Superenalotto, Simbolotto, 10eLotto dei numeri vincenti di oggi, 4 ottobre 2025, tra jackpot e premi milionari in palio

Questa sera torna l’appuntamento con le estrazioni del Lotto, Simbolotto, Superenalotto e 10eLotto, che è sempre molto atteso dagli appassionati che sperano di trasformare la propria schedina in una giocata vincente.

Seguiremo in diretta l’uscita dei numeri vincenti, raccogliendo tutte le combinazioni fortunate per metterle a disposizione di chi vuole verificare in tempo reale la propria giocata; in questo modo sarà semplice e immediato controllare le schedine senza perdere alcun dettaglio.

Il Lotto è la tradizione, con le sue 11 ruote e la possibilità di optare su singoli numeri o eventuali combinazioni; a lui è legato il Simbolotto, che abbina simboli a una ruota diversa ogni mese, arricchendo il ventaglio delle occasioni. C’è poi il Superenalotto che attira per il suo jackpot, mentre il 10eLotto ha un sistema di vincite che varia in base ai numeri scelti e a quelli indovinati.

Questi giochi sono accomunati dalla combinazione numerica: che si tratti dei numeri sulle ruote, dei simboli legati alla Smorfia o delle sequenze per centrare il “6”, i protagonisti restano sempre i numeri.

Ultima estrazione Superenalotto n. 159 del 04/10/2025

Combinazione Vincente –

Numero Jolly SuperStar – –

Estrazione 10eLotto n° 159 del 04/10/2025

Numeri Estratti –

Numero Oro Doppio Oro – –

Extra –

Estrazioni del Lotto n° 159 del 04/10/2025

Ruota Numeri BARI – CAGLIARI – FIRENZE – GENOVA – MILANO – NAPOLI – PALERMO – ROMA – TORINO – VENEZIA – NAZIONALE –

Simbolotto Simboli –

