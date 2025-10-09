Lotto, Superenalotto, Simbolotto, 10eLotto: estrazione dei numeri vincenti di oggi, 9 ottobre 2025, tra jackpot e premi milionari

Eccoci tornati qua, carissimi lettori, per percorrere assieme a voi l’ultimissimo tratto di strada di questa serata che ci condurrà direttamente al cospetto dei numeri vincenti di oggi di Superenalotto, Lotto, 10eLotto e Simbolotto grazie ai quali – ovviamente questo è l’augurio, nonché la speranza – potreste riuscire a incassare un fantastico premio, potenzialmente (addirittura!) milionario!

Dato che non vogliamo trattenervi troppo a lungo, ci limitiamo ad augurarvi un sentitissimo buona fortuna prima di lasciarvi – li trovate nelle prossime righe – ai numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto!

Ultima estrazione Superenalotto n.161 del 09/10/2025

Combinazione Vincente 54 – 78 – 50 – 38 – 49 – 82 Numero Jolly 90 SuperStar 43

Estrazione 10eLotto n°161 del 09/10/2025

Numeri Vincenti 02 – 07 – 08 – 09 – 10 – 14 – 15 – 18 – 28 – 29 – 32 – 33 – 34 – 42 – 65 – 66 – 71 – 73 – 76 – 81 Numero Oro 9 Doppio Oro 9 – 10 Extra 04 – 17 – 19 – 40 – 50 – 55 – 59 – 67 – 70 – 74 – 79 – 80 – 83 – 84 – 87

Estrazioni del Lotto n°161 del 09/10/2025

Ruota Numeri Bari 09 – 10 – 42 – 73 – 59 Cagliari 14 – 65 – 66 – 79 – 83 Firenze 71 – 15 – 32 – 04 – 61 Genova 08 – 02 – 18 – 87 – 84 Milano 33 – 08 – 84 – 80 – 41 Napoli 29 – 81 – 50 – 17 – 83 Palermo 14 – 28 – 74 – 19 – 60 Roma 76 – 32 – 55 – 67 – 90 Torino 07 – 02 – 66 – 15 – 70 Venezia 34 – 73 – 70 – 40 – 09 Nazionale 87 – 79 – 36 – 46 – 02

Simbolotto Natale (25), Vaso (7), Amo (23), Sfortuna (17), Cacio (30) Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 9 Ottobre 2025

Dato che la settimana procede serrata e siamo giunti, ormai, a giovedì 9 ottobre 2025 con la fortuna che propri nel corso di questa giornata ci darà la possibilità di partecipare ai tanti concorsi associati al Lotto, che includeranno – come moltissimi già, ovviamente, sapranno – anche l’amato Superenalotto, l’abbinato 10eLotto e l’immancabile Simbolotto con un totale di decine e decine di numeri vincenti che dalle 20 in poi inizieranno a fare la loro comparsa nelle vostre case!

Anche se il sorteggio si terrà alle ore 20, è sempre bene ricordare e precisare che la possibilità di piazzare tutte le vostre eventuali scommesse – che speriamo possano rivelarsi vincenti – si chiuderà esattamente mezz’ora prima, con nessuna differenza in base al fatto che desideriate partecipare al Lotto, al Simbolotto (che, comunque, vi chiederà di partecipare all’appuntamento lottifero per ottenere la vostra combinazione) al 10eLotto o al Superenalotto!

Dal conto nostro, ci teniamo semplicemente a ricordarvi che quando verrà il momento di scoprire i numeri vincenti di oggi – grosso modo attorno alle ore 21 tra queste stesse righe che state leggendo – dovrete porre la massima attenzione possibile alle combinazioni per evitare una possibile (sarà comunque tardi!) distrazione che rischierà di farvi perdere il vostro ricco premio associato al Lotto, al 10eLotto, al Simbolotto o anche al Superenalotto.