Sono rintoccate da poco le ore 20:00 e, con loro, si è tenuto il sempre attesissimo appuntamento con i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto

scoprite con noi tutti i numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto!

Combinazione Vincente Numero Jolly Superstar 61 – 21 – 81 – 76 – 69 – 79 77 76

Numeri Estratti Numero Oro Doppio Oro Extra 03 – 07 – 11 – 16 – 26 – 28 – 31 – 32 – 37 – 38 – 40 – 41 – 44 – 46 – 63 – 64 – 66 – 67 – 68 – 88 26 26 – 16 04 – 08 – 09 – 12 – 24 – 30 – 35 – 43 – 53 – 65 – 76 – 79 – 80 – 85 – 86

Ruota Numeri Estratti Bari 26 – 16 – 67 – 08 – 12 Cagliari 67 – 31 – 37 – 76 – 80 Firenze 03 – 63 – 28 – 09 – 43 Genova 68 – 38 – 53 – 86 – 85 Milano 66 – 41 – 88 – 07 – 53 Napoli 11 – 32 – 09 – 24 – 79 Palermo 07 – 44 – 76 – 30 – 35 Roma 03 – 64 – 30 – 65 – 29 Torino 40 – 46 – 31 – 32 – 39 Venezia 88 – 67 – 46 – 04 – 51 Nazionale 76 – 67 – 49 – 34 – 56

Simbolo Numero Amo 23 Gatta 3 Maiale 4 Sfortuna 17 Mela 2

In questo giovedì 12 giugno 2025 le ore 20:00 potrebbero, per qualcuno tra voi, carissimi lettori, o anche per tutti, nascondere qualche bellissima e ricchissima sorpresa grazie ai sempre attesissimi e partecipatissimi concorsi di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto

oggi il jackpot in palio nel concorso superenalottifero vale la bellezza di 12,1 milioni di euro