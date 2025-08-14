Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto: estrazione dei numeri vincenti di oggi, giovedì 14 agosto 2025, i jackpot e premi milionari
Possiamo finalmente, anche oggi, dedicarci a tutti i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto per vedere se finalmente siamo (o meglio, siete, voi carissimi lettori!) riusciti a mettere le mani su qualche ricchissimo bottino che ci cambierà completamente la vita grazie al suo incredibile valore, il tutto con il jackpot da 38 milioni a farci gola sopra a tutti gli altri numerosissimi – ma raramente milionari – premi!
Utile potrebbe, per i vincitori, tenere a mente che per incassare la vostra eventuale vincita avrete un totale di esattamente 60 giorni, permettendovi di tardarlo nel caso in cui siate prossimi a partire per la vacanze e non riusciate a farlo in questi giorni; mentre ora vi invitiamo a seguirci nel viaggio tra i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto!
|1º
|2º
|3º
|4º
|5º
|6º
|Jolly
|SuperStar
|3
|47
|30
|49
|75
|19
|35
|14
|Voce
|Numeri
|Numeri estratti (20)
|01 – 04 – 27 – 28 – 29 – 38 – 43 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 57 – 63 – 77 – 79 – 81 – 83 – 85 – 86
|Numero Oro
|86
|Doppio Oro
|86 – 54
|Extra (15)
|12 – 19 – 34 – 37 – 41 – 45 – 49 – 53 – 62 – 65 – 68 – 74 – 75 – 76 – 87
|Ruota
|1º
|2º
|3º
|4º
|5º
|BARI
|86
|54
|27
|49
|68
|CAGLIARI
|29
|79
|63
|87
|34
|FIRENZE
|63
|43
|77
|65
|41
|GENOVA
|01
|04
|28
|19
|76
|MILANO
|77
|29
|38
|12
|86
|NAPOLI
|85
|83
|52
|63
|37
|PALERMO
|56
|57
|50
|62
|52
|ROMA
|48
|29
|01
|41
|43
|TORINO
|81
|79
|19
|53
|48
|VENEZIA
|56
|27
|01
|45
|79
|NAZIONALE
|28
|75
|74
|89
|62
|Simbolo
|Numero
|Cacio
|30
|Uccello
|35
|Braghe
|8
|Funghi
|43
|Sfortuna
|17
A due passi dall’attesissimo Ferragosto, oggi – giovedì 14 agosto 2025 – possiamo tornare ancora una volta a partecipare ai concorsi di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto per provare ad aggiudicarci uno dei tantissimi premi che ci sono in palio: tra di loro, il più interessante resta sempre e comunque – non dobbiamo neppure ricordarvelo – il jackpot superenalottifero, oggi pari alla bellezza di 38 milioni di euro in un lungo viaggio che progressivamente lo porterà a valori sempre più elevati!
Complessivamente, i concorsi si terranno tutti nella fascia oraria tra le 20 e le 21 con il viaggio tra le 11 ruote nazionali lottifere che sarà il più lungo e articolato; mentre indipendentemente dall’effettiva durata dei sorteggi, per poter concretamente validare le vostre schedine di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto dovrete necessariamente andare nella vostra ricevitoria preferita entro le ore 19:30, possibilmente con una manciata di minuti di anticipo per sicurezza!
Giocare al Superenalotto e al 10eLotto non richiederà alcuna attenzione particolare dato che le regole prevedono semplicemente che scegliate i vostri numeri preferiti e li inseriate nell’apposita schedina; mentre più particolare è il regolamento del Simbolotto che si abbina al Lotto – questo con le sue regole che prevedono la scelta di numeri, sorti e ruote -, purché optiate per la ruota Nazionale in modo da ottenere gratuitamente e automaticamente la vostra combinazione.