Possiamo finalmente, anche oggi, dedicarci a tutti i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto per vedere se finalmente siamo (o meglio, siete, voi carissimi lettori!) riusciti a mettere le mani su qualche ricchissimo bottino che ci cambierà completamente la vita grazie al suo incredibile valore, il tutto con il jackpot da 38 milioni a farci gola sopra a tutti gli altri numerosissimi – ma raramente milionari – premi!

Utile potrebbe, per i vincitori, tenere a mente che per incassare la vostra eventuale vincita avrete un totale di esattamente 60 giorni, permettendovi di tardarlo nel caso in cui siate prossimi a partire per la vacanze e non riusciate a farlo in questi giorni; mentre ora vi invitiamo a seguirci nel viaggio tra i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto!

Ultima estrazione SuperEnalotto n. 129 del 14/08/2025 1º 2º 3º 4º 5º 6º Jolly SuperStar 3 47 30 49 75 19 35 14

Estrazione 10eLotto n° 129 del 14/08/2025 Voce Numeri Numeri estratti (20) 01 – 04 – 27 – 28 – 29 – 38 – 43 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 57 – 63 – 77 – 79 – 81 – 83 – 85 – 86 Numero Oro 86 Doppio Oro 86 – 54 Extra (15) 12 – 19 – 34 – 37 – 41 – 45 – 49 – 53 – 62 – 65 – 68 – 74 – 75 – 76 – 87

Estrazioni del Lotto n° 129 del 14/08/2025 Ruota 1º 2º 3º 4º 5º BARI 86 54 27 49 68 CAGLIARI 29 79 63 87 34 FIRENZE 63 43 77 65 41 GENOVA 01 04 28 19 76 MILANO 77 29 38 12 86 NAPOLI 85 83 52 63 37 PALERMO 56 57 50 62 52 ROMA 48 29 01 41 43 TORINO 81 79 19 53 48 VENEZIA 56 27 01 45 79 NAZIONALE 28 75 74 89 62

Simbolotto Simbolo Numero Cacio 30 Uccello 35 Braghe 8 Funghi 43 Sfortuna 17

A due passi dall’attesissimo Ferragosto, oggi – giovedì 14 agosto 2025 – possiamo tornare ancora una volta a partecipare ai concorsi di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto per provare ad aggiudicarci uno dei tantissimi premi che ci sono in palio: tra di loro, il più interessante resta sempre e comunque – non dobbiamo neppure ricordarvelo – il jackpot superenalottifero, oggi pari alla bellezza di 38 milioni di euro in un lungo viaggio che progressivamente lo porterà a valori sempre più elevati!

Complessivamente, i concorsi si terranno tutti nella fascia oraria tra le 20 e le 21 con il viaggio tra le 11 ruote nazionali lottifere che sarà il più lungo e articolato; mentre indipendentemente dall’effettiva durata dei sorteggi, per poter concretamente validare le vostre schedine di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto dovrete necessariamente andare nella vostra ricevitoria preferita entro le ore 19:30, possibilmente con una manciata di minuti di anticipo per sicurezza!

Giocare al Superenalotto e al 10eLotto non richiederà alcuna attenzione particolare dato che le regole prevedono semplicemente che scegliate i vostri numeri preferiti e li inseriate nell’apposita schedina; mentre più particolare è il regolamento del Simbolotto che si abbina al Lotto – questo con le sue regole che prevedono la scelta di numeri, sorti e ruote -, purché optiate per la ruota Nazionale in modo da ottenere gratuitamente e automaticamente la vostra combinazione.