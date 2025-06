Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto: estrazione dei numeri vincenti di oggi, giovedì 19 giugno 2025, i jackpot e premi milionari

Si è già chiusa la lunga attesa odierna per la scoperta dei numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto che ci hanno tenuti sul filo del rasoio fino allo scoccare delle ore 20:00 in cui si sono tenute tutte le varie estrazioni: per rendervi più comoda e semplice la caccia ai premi, i sorteggi li abbiamo seguiti noi per voi, carissimi lettori, e qui di seguito vi abbiamo riportato tutte le sempre tantissime combinazioni vincenti!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 19 Giugno 2025

Prima di procedere, è sempre importante e necessario ricordarvi che sarebbe meglio controllare almeno un paio di volte i numeri, dando anche un’occhiata di sicurezza ai siti ufficiali dei vari concorsi; ma ovviamente visto che siete arrivati fino a qui, seguiteci nel viaggio tra i numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 19 Giugno 2025

Ultima estrazione Superenalotto n. 97 del 19/06/2025 Combinazione Vincente 4 – 6 – 73 – 11 – 31 – 69 Numero Jolly 9 Superstar 26

Estrazione 10eLotto n° 97 del 19/6/2025 Numeri estratti 09 – 11 – 14 – 16 – 21 – 28 – 32 – 36 – 39 – 45 – 56 – 64 – 67 – 71 – 74 – 77 – 79 – 80 – 84 – 87 Numero Oro 32 Doppio Oro 32 – 64 Extra 03 – 05 – 08 – 12 – 18 – 20 – 23 – 30 – 49 – 54 – 59 – 68 – 72 – 85 – 88

Estrazioni del Lotto n° 97 del 19/6/2025 Ruota Numeri BARI 32 – 64 – 67 – 30 – 17 CAGLIARI 39 – 56 – 77 – 12 – 35 FIRENZE 11 – 16 – 59 – 72 – 02 GENOVA 80 – 79 – 05 – 03 – 33 MILANO 09 – 87 – 23 – 88 – 82 NAPOLI 56 – 74 – 85 – 16 – 61 PALERMO 84 – 21 – 08 – 18 – 85 ROMA 71 – 84 – 20 – 54 – 86 TORINO 28 – 36 – 68 – 49 – 53 VENEZIA 14 – 45 – 39 – 43 – 42 NAZIONALE 73 – 11 – 46 – 20 – 26

Simbolotto – 19 giugno 2025 Numero Simbolo 43 Funghi 35 Uccello 11 Topi 26 Elmo 40 Quadro

C’è sempre grandissima attesa per i concorsi del giovedì con il Lotto, il Superenalotto, il 10eLotto e il Simbolotto che alle consuete e ormai note ore 20:00 annunceranno i loro nuovi numeri vincenti sorteggiati dalla Dea Bendata per cercare di assegnare i ricchissimi premi che fanno sempre gola alla totalità di voi carissimi lettori e giocatori che quasi quotidianamente tentate il tutto per tutto con le vostre scommesse e schedine!

SUPERENALOTTO, EUROJACKPOT, LOTTO, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Martedì 17 Giugno 2025

Giusto per farvi qualche esempio, è interessante notare che solamente martedì scorso il 10eLotto ha assegnato un incredibile premio da 250mila euro ad un fortunato giocatore torinese, con il Lotto che solo qualche mese fa ha garantito il più alto bottino della sua ormai decennale storia dal valore di ben 4,5 milioni di euro; mentre al contempo l’ultima vincita del Simbolotto – pari a 10mila euro – che risale allo scorso sabato 7 giugno e il Superenalotto che in questi primi sei mesi del 2025 ha già assegnato ben due differenti jackpot milionari!

Sperando che possa risultare utile a tutti voi lettori saperlo, sappiate che le vincite di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto potranno essere incassate facilmente in qualsiasi ricevitoria Sisal: l’unico limite è fissato a 10.500 euro, cifra che vi costringerà a recarvi – ovviamente con la vostra schedina – in una filiale della banca Intesa Sanpaolo per poter mettere le mani sul vostro premio, accreditato direttamente sul conto corrente (non necessariamente ISP) a voi intestato!