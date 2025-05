Il giovedì – molti tra voi, carissimi lettori, certamente già lo sapranno – è il giorno tradizionalmente dedicato al secondo appuntamento settimanale con il poker di giochi abbinati al Lotto, composto anche dai sempre partecipatissimi ed apprezzatissimi Superenalotto, 10eLotto e il Simbolotto, che proprio allo scoccare delle ore 20:00 di questo 22 maggio 2025 sarà protagonista del consueto appuntamento con le estrazioni, ricco di numeri vincenti pronti a trasformarsi in qualche ricchissimo premio per chi sarà sufficientemente fortunato da vincere contro la Dea Bendata: in altre parole, chi decidesse di giocare a Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto potrebbe riuscire a portarsi a casa quattro differenti premi, potenzialmente uno più interessante dell’altro!

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazione di oggi e 10eLotto 22 maggio, numeri vincenti!

Dal canto nostro, ciò che ci teniamo sempre a ricordarvi è che il valore dei premi dipenderà in larghissima parte da quanti numeri riuscirete a indovinare e in quale gioco: per esempio, nel Superenalotto con una sestina centrata il premio – ovvero il jackpot – varrà 35,4 milioni di euro; mentre tra Lotto e 10eLotto, ipotizzando che scommettiate rispettivamente su cinque e dieci numeri e che li indoviniate, vincerete tra i 4 e i 5 milioni di euro; con il solo Simbolotto che non sarà milionario, perché cinque simboli indovinati vi faranno vincere (per così dire) “solo” 10 mila euro.

Superenalotto n.81 – 22/05/2025

Combinazione Vincente Numero Jolly SuperStar

10eLotto n.81 – 22/05/2025

Numeri Principali Numero Oro Doppio Oro Extra

Lotto n.81 – 22/05/2025

Ruota Numeri BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

Simbolotto – 22/05/2025