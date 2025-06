Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto: estrazione dei numeri vincenti di oggi, giovedì 26 giugno 2025, i jackpot e premi milionari

Con il caldo che rende sempre più complicato arrivare alla fine delle giornate senza doversi fare tre docce, in questo ultimissimo giovedì di giugno che ci sta per traghettare direttamente verso la parte più calda dell’anno tornano anche i consueti appuntamenti con il Lotto, il Superenalotto, il 10eLotto e il Simbolotto che – esattamente come in tutti gli altri giovedì dell’anno – non godranno della compagnia unica dell’Eurojackpot è ancora in pausa in vista del concorso che terrà nuovamente nella giornata di domani!

Sempre domani, ovviamente, torneranno anche i nostri quattro amici Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto, ma prima di guardare troppo avanti nel tempo è bene che rimaniate ben ancorati a questa giornata di oggi perché siamo qui a parlarne, si riduce sempre di più il tempo a vostra disposizione per piazzare le scommesse e garantirvi un posto (speriamo da vincitori assoluti) nell’estrazione di questa sera.

Se l’estrazione si terrà alle 20 (e state certi che succederà!), allora resta anche fermo il fatto che per giovare avrete solamente fino alle 19:30 e visto che potreste non trovare più una ricevitoria aperta a quest’ora, si ricordiamo che Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto sono disponibili anche online sui vari siti delle tantissime agenzie di scommesse: il costo è lo stesso, ma per giocare impiegherete molto meno tempo e non dovrete neppure uscire di casa al caldo!

