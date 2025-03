La storte sta – finalmente – per tornare a colpire e con lo scoccare delle ore 20:00 possiamo immaginare (ed ovviamente sperare!) che busserà proprio alle nostre porte con il Lotto, il Superenalotto, il 10eLotto e il Simbolotto per portare in dono uno dei tantissimi premi in palio che da sempre rendono interessanti ed imperdibili questi appuntamenti: occhi puntati sul jackpot superenalottifero che oggi vale ben 11,2 milioni di euro; ma anche naturalmente sui tanti altri premi in palio!

Prima di procedere, vi ricordiamo sempre che se voleste verificare ufficialmente i numeri estratti potrete farlo facilmente grazie al sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli che li riporterà tutti comodamente raccolti; mentre augurandovi buona fortuna vi lasciamo subito ai numeri vincenti di oggi di Lotto, 10eLotto, Superenalotto e Simbolotto!

Superenalotto – Estrazione n. 49 del 27/03/2025

Combinazione Vincente 64 – 45 – 28 – 43 – 35 – 85 Numero Jolly 13 SuperStar 35

10eLotto – Estrazione n. 49 del 27/03/2025

Numeri Estratti 06 – 10 – 19 – 22 – 30 – 31 – 54 – 56 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 68 – 74 – 76 – 77 – 78 – 88 Numero Oro 22 Doppio Oro 22 – 74 Extra 07 – 09 – 20 – 32 – 38 – 44 – 45 – 50 – 71 – 72 – 75 – 79 – 84 – 87 – 90

Lotto – Estrazione n. 49 del 27/03/2025

Ruota Numeri Bari 22 – 74 – 77 – 75 – 90 Cagliari 19 – 60 – 54 – 09 – 63 Firenze 30 – 68 – 88 – 74 – 72 Genova 63 – 10 – 20 – 22 – 32 Milano 76 – 78 – 32 – 72 – 84 Napoli 59 – 61 – 50 – 87 – 09 Palermo 62 – 56 – 09 – 79 – 38 Roma 06 – 31 – 60 – 71 – 21 Torino 64 – 54 – 45 – 68 – 30 Venezia 78 – 19 – 07 – 44 – 08 Nazionale 32 – 85 – 43 – 27 – 04

Simbolotto

Simboli Estratti Gatta (3), Ragazzo (15), Baule (14), Soldato (12), Forbici (39)

Verso la conclusione di questa giornata di estrazione e sorteggi possiamo tornare a dedicare la nostra attenzione all’ormai consueto ‘recap’ di tutti i numeri vincenti che tra Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto oggi – ovviamente giovedì 27 marzo 2025 – sono stati sorteggiati e condurranno i più fortunati tra voi carissimi lettori al cospetto di qualche interessantissimo premio, in alcuni casi addirittura potenzialmente milionario: tutti e quattro i sorteggi sono previsti per le ore 20:00 in punto partendo dal ricchissimo Superenalotto, passando poi alla coppia Lotto e Simbolotto ed infine – ma certamente non per importanza – al 10eLotto; con una durata prevista di pochissimi minuti che noi de ilSussidiario.net seguiremo in diretta per voi!

A livello di premi – perché in fin dei conti è questo l’aspetto più importante dei concorsi, non possiamo certamente negarlo -, il più ricco tra i tre giochi è naturalmente il Superenalotto con il suo jackpot da ben 11,2 milioni di euro associato all’intera sestina, mentre al secondo posto si piazza il Lotto che arriva (con cinque numeri puntati e la sorte sulla cinquina) fino a 6 milioni; segue poi ancora il 10eLotto che con 10 numeri indovinati assieme alle cifre ‘Doppio Oro’ potrebbe arrivare fino a 5 milioni, con il Simbolotto a chiudere l’elenco con il suo premio massimo da 10mila euro!