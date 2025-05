Abbiamo da poco fatto il giro di boa di questa settimana e, con l’arrivo di giovedì, ad attenderci ci sarà una nuovissima serata di estrazioni che proprio oggi — giovedì 29 maggio 2025 — ci permetterà di scoprire tutti i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto, unici concorsi previsti per questa giornata oltre al consueto doppio Million Day, mentre l’Eurojackpot oggi è al centro della sua consueta pausa settimanale e ci farà nuovamente compagnia nella serata di domani con il suo immancabile jackpot milionario: per questa sera, a livello di jackpot dobbiamo (per così dire) ‘accontentarci’ del Superenalotto, con Lotto, 10eLotto e Simbolotto che, dal canto loro, hanno in palio tantissimi altri ottimi premi!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 29 Maggio 2025

Come sempre, vi ricordiamo: se sono solamente i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto ciò che cercate, dovrete tornare qui allo scoccare delle ore 20 in punto per seguire assieme a noi l’imperdibile diretta delle estrazioni; mentre, se leggendo queste righe non aveste ancora pronte le schedine con le vostre scommesse, allora vi invitiamo a controllare l’ora perché, nel caso in cui non siano ancora passate le 19:30, sarete ancora perfettamente in tempo per piazzare le vostre giocate, accomodarvi, tenere il più strette possibile le vostre dita incrociate e aspettare le 20:00 per i numeri fortunati di oggi!

Superenalotto n. 85 – 29/05/2025 Combinazione Vincente Numero Jolly SuperStar

10eLotto n. 85 – 29/05/2025 Numeri Estratti Numero Oro Doppio Oro Extra

Lotto n. 85 – 29/05/2025 Ruota Numeri Estratti BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE