Se gli occhi non ci ingannano ed effettivamente gli orologi segnano ormai già le ore 20:00 allora vuole anche dire che possiamo finalmente addentrarci alla scoperta dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto, Superenalotto e Simbolotto che proprio in questi ultimi minuti sono stati sorteggiati ed annunciati dalla Dea Bendata, aprendo ufficialmente al momento in cui potreste (con la giusta dose di fortuna, ovviamente!) riscoprirvi milionari o anche solamente un pochino più ricchi!

Anche se gli occhi restano certamente puntati sul jackpot del Superenalotto che oggi vale ben 14,3 milioni di euro, noi vi invitiamo sempre a stare attenti anche gli altri concorsi perché sia il Lotto che il 10eLotto – ed in alcuni rari casi pure il Simbolotto – potrebbero arrivare a valori superiori al milione; ed ora eccovi tutti i numeri vincenti di oggi, con i nostri auguri di buona fortuna!

Superenalotto – Estrazione n. 53 del 03/04/2025

Combinazione Vincente 31 – 57 – 32 – 35 – 30 – 29 Numero Jolly 26 SuperStar 6

10eLotto – Estrazione n. 53 del 03/04/2025

Numeri 02 – 08 – 10 – 13 – 17 – 20 – 22 – 35 – 43 – 51 – 57 – 59 – 63 – 69 – 71 – 73 – 74 – 77 – 88 – 89 Numero Oro 71 Doppio Oro 71 – 57 Extra 14 – 28 – 29 – 34 – 39 – 40 – 41 – 48 – 66 – 67 – 80 – 81 – 82 – 84 – 85

Lotto – Estrazione n. 53 del 03/04/2025

Ruota Numeri Bari 71 – 57 – 74 – 66 – 81 Cagliari 08 – 71 – 63 – 28 – 13 Firenze 02 – 77 – 51 – 48 – 40 Genova 20 – 73 – 85 – 80 – 83 Milano 13 – 69 – 82 – 14 – 43 Napoli 89 – 22 – 84 – 57 – 80 Palermo 88 – 17 – 29 – 43 – 68 Roma 20 – 10 – 67 – 41 – 39 Torino 59 – 43 – 71 – 34 – 78 Venezia 57 – 35 – 28 – 39 – 29 Nazionale 52 – 72 – 73 – 26 – 77

Simbolotto

Simboli Natale (25) – Vaso (7) – Pigna (38) – Baule (14) – Cerino (18)

È giovedì e come sempre per chiudere (speriamo in bellezza!) questa giornata possiamo guardare ai concorsi di Lotto, 10eLotto, Simbolotto e Superenalotto che attorno alle ore 20:00 per pochissimi minuti successivi ci consegneranno i loro numeri – ed ovviamente simboli – vincenti associati agli immancabili e ricercatissimi premi che certamente avrete ben presenti; senza dimenticare ovviamente anche il sempre desideratissimo jackpot milionario che caratterizza l’ultimo dei quattro giochi che vi abbiamo riportato sopra e che oggi – ovviamente giovedì 3 aprile 2025 – vale la bellezza di 14,3 milioni di euro!

Che si parli di Superenalotto, di 10eLotto o anche del Simbolotto complessivamente vi ricordiamo che per vincere non sarà necessario indovinare le intere combinazioni estratte, ma vi basteranno anche solo un paio di numeri o simboli per portarvi a casa uno dei premi minori in palio (generalmente sempre superiori alla cifra scommessa, o quanto meno identici); mentre il Lotto è l’unico gioco ad essere un pochino più ‘esigente’ visto che la vincita è subordinata ad aver indovinato la sorte – o ovviamente anche le sorti – che avete scelto in fase di giocata!

Inoltre – poi vi salutiamo dandovi appuntamento alle ore 20:00 – vi ricordiamo anche se lo desideraste sia il Lotto, che il 10eLotto, il Superenalotto e il Simbolotto torneranno con un nuovissimo appuntamento anche nella giornata di domani, venerdì 4 aprile 2025, uniti anche all’immancabile secondo concorso della settimana dall’Eurojackpot; così come tutti loro – escluso ovviamente quest’ultimo – si ripeteranno anche nella giornata di sabato chiudendo definitivamente questa prima settimana di aprile!