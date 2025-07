Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto: estrazione dei numeri vincenti di oggi, giovedì 31 luglio 2025, i jackpot e premi milionari

Eccoci arrivati anche oggi – giovedì 31 luglio 2025 – al momento della verità per i concorsi odierni di Lotto, 10eLotto, Superenalotto e Simbolotto che nell’arco dell’ultima ora hanno effettuato il loro lungo viaggio tra i numeri vincenti e ora sono prontissimi (speriamo!) ad assegnare migliaia e migliaia di euro di premi a tutti i più fortunati tra i giocatori che hanno compilato delle schedine e indovinato parti delle combinazioni!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 31 Luglio 2025

Visto che non l’abbiamo ancora detto, vi ricordiamo che il jackpot superenalottifero di oggi vale la bellezza di 32,2 milioni di euro e ora – con il nostro immancabile augurio di buona fortuna – vi lasciamo i numeri vincenti di oggi di Lotto, 10eLotto, Superenalotto e Simbolotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 121 del 31/07/2025 Combinazione Vincente 57 14 56 66 55 58 Numero Jolly 46 SuperStar 65

Estrazione 10eLotto n° 121 del 31/7/2025 Numeri estratti 01 02 04 17 18 28 34 35 36 37 42 44 46 51 54 62 71 72 73 89 Numero Oro 42 Doppio Oro 42 – 35 Extra 03 – 07 – 09 – 15 – 26 – 48 – 49 – 56 – 57 – 67 – 68 – 77 – 81 – 83 – 85

Estrazioni del Lotto n° 121 del 31/7/2025 Ruota Numeri estratti BARI 42 – 35 – 89 – 51 – 34 CAGLIARI 54 – 34 – 02 – 77 – 57 FIRENZE 73 – 01 – 07 – 15 – 04 GENOVA 71 – 28 – 17 – 03 – 67 MILANO 72 – 37 – 26 – 09 – 63 NAPOLI 04 – 46 – 83 – 68 – 31 PALERMO 62 – 18 – 36 – 34 – 52 ROMA 37 – 44 – 49 – 67 – 32 TORINO 51 – 17 – 56 – 48 – 41 VENEZIA 36 – 04 – 85 – 81 – 41 NAZIONALE 08 – 52 – 01 – 24 – 05

Simbolotto Simbolo Numero Lupo 21 Risata 19 Italia 1 Sfortuna 17 Funghi 43

Pur senza il sempre amatissimo Eurojackpot, in questo giovedì 31 luglio 2025 non mancheranno all’appello i consueti appuntamenti con il Lotto, il 10eLotto, il Superenalotto e – ovviamente – anche il Simbolotto che vi offrirà la consueta seconda chance per provare a invertire una serata potenzialmente sfortunata; mentre naturalmente la nostra speranza è che chiunque tra voi carissimi lettori deciderà di piazzare delle scommesse, riuscirà a vincere tantissimi premi milionari!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 31 Luglio 2025

Dato che non ve lo ricordiamo spesso, oggi vogliamo dire a tutti voi che siete soliti partecipare ai concorsi di Lotto, 10eLotto, Superenalotto e Simbolotto che quella di persona in una ricevitoria Sisal non è l’unica modalità di gioco che potete scegliere: si tratta, sicuramente, di quella più comoda perché vi basterà recarvi nel vostro punto scommessa preferito e dire all’addetto i numeri che ritenete fortunati chiudendo la schedina in pochi minuti; ma quella online è decisamente più conveniente!

Per giocare online a Lotto, 10eLotto, Superenalotto e Simbolotto esistono decine e decine di siti differenti tra quello ufficiale Sisal.it e anche – per citarne alcuni – Giochi24.it e Lottomatica.it: il loro principale vantaggio – oltre a permettervi di fare tutto da casa, comodamente sul divano – è che spesso offrono bonus e promozioni che vi permetteranno (in alcuni casi) di giocare gratuitamente e proprio in questo momento il portale Sisal offre ben 50 euro di credito per i nuovi iscritti!

SUPERENALOTTO, EUROJACKPOT, LOTTO, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Martedì 29 Luglio 2025