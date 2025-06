Finalmente possiamo dire (quasi!) conclusa questa giornata, ponendo fine all’attesa per i numeri vincenti che, tra Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto, potrebbero garantirci qualche interessantissimo premio del tutto inaspettato e potenzialmente milionario, con il jackpot che oggi ammonta a ben 9,1 milioni di euro e gli altri premi che possono tranquillamente arrivare fino a poco più della metà di quella stessa cifra!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 5 Giugno 2025

Ovviamente, noi non vogliamo tenervi lontani dalle vostre potenziali vincite e ci limitiamo a invitarvi sempre alla massima prudenza per la fase di ricontrollo delle schedine; mentre ora vi invitiamo a scorrere più in basso in questa pagina per scoprire tutti i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto di oggi!

SIMBOLOTTO, LOTTO: I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 5 Giugno 2025

Ultima estrazione Superenalotto n. 89 del 05/06/2025 Combinazione Vincente 10 19 17 21 74 63 Numero Jolly 4 Superstar 60

Estrazione 10eLotto n° 89 del 5/6/2025 Numeri estratti 02 08 10 16 22 24 26 32 33 37 47 51 53 71 76 79 85 87 88 89 Numero Oro 51 Doppio Oro 51-33 Extra 13 25 29 30 31 36 38 40 41 43 59 65 72 80 84

Estrazioni del Lotto n° 89 del 5/6/2025 Ruota Numeri BARI 51 – 33 – 47 – 36 – 70 CAGLIARI 87 – 26 – 89 – 38 – 03 FIRENZE 37 – 79 – 02 – 31 – 23 GENOVA 71 – 88 – 43 – 72 – 73 MILANO 47 – 16 – 71 – 30 – 10 NAPOLI 32 – 76 – 41 – 29 – 25 PALERMO 24 – 33 – 65 – 13 – 62 ROMA 53 – 10 – 40 – 59 – 72 TORINO 85 – 22 – 87 – 84 – 60 VENEZIA 08 – 71 – 25 – 80 – 70 NAZIONALE 67 – 48 – 86 – 62 – 13

Simbolotto del 5/6/2025 Simbolo Numero Vaso 7 Natale 25 Luna 6 Ombrello 28 Rana 13

Con le ore di questo giovedì 5 giugno 2025 che corrono sempre di più verso l’ultimissimo giorno lavorativo della settimana, anche il Lotto, il Superenalotto, il 10eLotto e il Simbolotto sono sempre più vicini a consegnarci i loro nuovissimi numeri vincenti di oggi, con la speranza di riuscire anche a farci vincere uno dei tantissimi premi e jackpot che ogni settimana migliaia e migliaia di giocatori provano ad aggiudicarsi con le loro scommesse: quello di oggi – è sempre utile ricordarlo, nel caso in cui siate dei novizi cercatori di fortuna – è il secondo dei quattro appuntamenti complessivi settimanali con Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto, con il primo che si tiene il martedì e gli altri due tra venerdì e sabato!

Dato che è di oggi che stiamo parlando, prima di lasciarvi all’attesa dei numeri vincenti odierni ci teniamo sempre a ricordarvi che il jackpot in palio nella giornata di oggi, per quanto riguarda il Superenalotto, ammonta alla bellezza di 9,1 milioni di euro; mentre, dal conto di Lotto, 10eLotto e Simbolotto, in base ai numeri indovinati, alla cifra puntata e all’eventuale sorte che avete scelto, il bottino massimo ottenibile viaggia tra i 10mila euro (nel concorso con i simbolini) e i 6 milioni (in questo caso nel concorso con le 11 ruote nazionali)!