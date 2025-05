Siamo finalmente prontissimi ad addentrarci all’interno di una nuova serata di concorsi ed estrazioni che proprio oggi – giovedì 8 maggio 2025 – ci permetterà di scoprire tutte le combinazioni di numeri vincenti del 73esimo sorteggio che comprenderà Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto, salvo che abbiate ancora la pazienza di aspettare fino alle ore 20 che segneranno la fine di questo nostro nuovo viaggio – speriamo – ricchissimo: proprio quello, infatti, sarà il momento in cui Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto si avvicenderanno nelle sale estrattive Sisal per i consueti attesissimi sorteggi; mentre tutti i ritardatari tra voi potranno sempre cercare di piazzare una scommessa nel caso in cui – e tutto dipende da voi – non siano ancora passate le ore 19:30.

In generale, se voleste piazzare le vostre scommesse ci teniamo a ricordarvi che le modalità di gioco non differiscono molto tra un concorso e l’altro: in linea di massima – che si tratti del Lotto, del Superenalotto o del 10eLotto – vi verrà solamente chiesto di scegliere le vostre combinazioni fortunate e di segnarle all’interno delle apposite schedine dedicate ad ognuno dei vari giochi; mentre l’unico ad essere leggermente diverso è il Simbolotto perché la sua partecipazione è limitata ai soli giocatori che hanno piazzato una scommessa nella ruota lottifera di Milano, con i simboli scelti direttamente dal sistema!

Estrazione Superenalotto n. 73 del 08/05/2025

Combinazione Vincente Numero Jolly SuperStar

Estrazione 10eLotto n. 73 del 08/05/2025

Numeri Estratti Numero Oro Doppio Oro Numeri Extra

Estrazione Lotto n. 73 del 08/05/2025

Ruota Numeri Estratti Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale

Simbolotto