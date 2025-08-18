Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, lunedì 18 agosto 2025, i jackpot e premi milionari
Lo sapete, sono già passate da circa un’oretta le ore 20 ed è arrivato il momento di scoprire tutti assieme i numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto scelti dalla Dea Bendata e pronti a diventare dei ricchissimi premi per chi avrà saputo indovinarne almeno una minima parte con le scommesse piazzate nel corso delle ultime ore!
Visto che quello di oggi è un concorso (per così dire) extra che recupera quello perso a Ferragosto, vale la pena ricordarvi che da domani tutto tornerà alla normalità dei quattro concorsi settimanali ai quali siamo tutti ben abituati; mentre ora l’attenzione va posta sui numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto con i nostri auguri di buona fortuna!
|Combinazione Vincente
|5 – 83 – 59 – 19 – 87 – 58
|Numero Jolly
|10
|SuperStar
|32
|Numeri estratti
|01 – 02 – 14 – 15 – 16 – 18 – 20 – 24 – 29 – 37 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 71 – 76 – 77 – 82 – 88
|Numero Oro
|44
|Doppio Oro
|44 – 29
|Extra
|11 – 17 – 21 – 27 – 28 – 30 – 32 – 35 – 36 – 39 – 47 – 58 – 59 – 72 – 86
|Ruota
|Numeri
|BARI
|44 – 29 – 37 – 32 – 11
|CAGLIARI
|15 – 71 – 24 – 58 – 86
|FIRENZE
|18 – 20 – 01 – 27 – 36
|GENOVA
|20 – 42 – 82 – 30 – 83
|MILANO
|02 – 37 – 88 – 15 – 14
|NAPOLI
|18 – 45 – 77 – 72 – 41
|PALERMO
|16 – 15 – 21 – 47 – 31
|ROMA
|14 – 01 – 59 – 39 – 09
|TORINO
|43 – 14 – 11 – 17 – 08
|VENEZIA
|76 – 46 – 35 – 28 – 39
|NAZIONALE
|22 – 46 – 60 – 62 – 40
|Simboli
|Topi (11), Caffè (42), Luna (6), Italia (1), Buffone (41)
È in questo ancora soleggiato – ma fortunatamente più fresco degli ultimi giorni – lunedì 18 agosto 2025 che possiamo tornate a pensare ai concorsi di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto che ci regaleranno una nuova serie di numeri vincenti e tantissimi altri ricchi premi che qualcuno riuscirà sicuramente ad aggiudicarsi, magari seduto proprio davanti al computer (o al cellulare) a leggere queste stesse righe!
Per l’appuntamento con i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto dovrete presentarvi qui qualche minuto prima delle ore 21 anche se – in realtà – i quattro sorteggi si apriranno alle 20: la discrepanza temporale è legata al fatto che il viaggio lottifero tra le sue undici ruote impiegherà, appunto, circa un’oretta, nel corso della quale seguiremo noi la diretta per rendere la vostra caccia ai numeri più rapida e semplice!
Parlando di premi, invece, vi vogliamo ricordare ancora una volta che Lotto e 10eLotto non hanno premi massimi o minimi fissi e possono arrivare attorno ai 5/6 milioni; mentre il Simbolotto di fisse ha le cifre minime possibili (tra cui la più alta vale almeno 10mila euro!) e il Superenalotto vanta il suo consueto incredibile jackpot, arrivato al valore di ben 39,5 milioni di euro, associati – come sempre – alla sestina completa!