È sempre più vicina alla sua naturale conclusione questa serata di lunedì 5 maggio 2025 che pochissimi minuti fa – esattamente alle ore 20:00, come di consueto – ci ha accompagnati alla scoperta di tutti i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto che ora stanno richiamando all’attenzione tutti voi giocatori affinché controlliate le vostre schedine e scopriate se siete riusciti a portavi a casa uno dei tantissimi premi in palio!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Lunedì 5 Maggio 2025

Dato che certamente non vorrete perdere troppo tempo, ci limitiamo ad invitarvi a controllare sempre con la massima cura le vostre schedine usando anche all’occorrenza più fonti per verificare che siano (o meno) vincenti, lasciandovi ora – infine – al vostro appuntamento con i numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Lunedì 5 Maggio 2025

Superenalotto n. 71 del 05/05/2025

Combinazione Vincente Numero Jolly Superstar 63 37 72 73 6 18 36 28

10eLotto n° 71 del 05/05/2025

Numeri Estratti 19 20 21 36 38 41 47 53 56 59 60 62 66 70 73 75 78 80 87 88 Numero Oro 62 Doppio Oro 62 – 19 Extra 04 – 05 – 06 – 14 – 15 – 18 – 29 – 31 – 34 – 44 – 49 – 63 – 69 – 83 – 85

Estrazioni del Lotto n° 71 del 05/05/2025

Ruota Numeri Estratti Bari 62 19 47 49 66 Cagliari 59 73 56 14 29 Firenze 21 36 80 15 87 Genova 66 36 20 63 83 Milano 88 60 04 34 05 Napoli 70 36 85 44 04 Palermo 41 75 63 59 20 Roma 19 53 63 18 09 Torino 38 47 06 69 82 Venezia 78 87 31 06 13 Nazionale 60 42 79 67 64

Simbolotto

Simboli Estratti Testa (34) Ragazzo (15) Balestra (22) Soldato (12) Forbici (39)

Anche se è lunedì, proprio oggi – ovviamente il 5 maggio 2025 – potremo misurarci con un nuovissimo (sempre imperdibile!) appuntamento con le estrazioni del Lotto, del Superenalotto, del 10eLotto e del Simbolotto che in questa settimana – includendo anche quello odierno – saranno in totale addirittura cinque con il solo mercoledì (ed ovviamente la domenica) di pausa e la consueta ripartizione delle estrazioni alle ore 20:00 di tutti gli altri giorni: anche se si tratta di una concorso extra – in fin dei conti un recupero di quello che non c’è stato giovedì scorso -, non cambieranno neppure di una virgola le regole di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto con i consueti premi ad attendervi nel corso di questa serata!

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10ELOTTO, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, sabato 3 maggio 2025

Ipotizzando che giochiate il minimo possibile in ognuno di questi concorsi (sempre pari ad un euro, salvo per quanto riguarda il concorso superenalottifero), la possibilità migliori ve le offre sicuramente il Superenalotto grazie al suo jackpot che oggi vale ben 27,8 milioni di euro; mentre il Lotto dal conto suo potrebbe arrivare fino alla comunque sbalorditiva cifra di 6 milioni che diventeranno degli altrettanto ottimi 5 milioni guardando alla tabella dei premi del 10eLotto con il solo Simbolotto che non raggiunge cifre milionarie fermandosi a 10mila euro nel caso vengano indovinati tutti i simboli vincenti.