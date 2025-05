L’attesa per tutte le estrazioni in programma oggi è cominciata: dal Lotto al 10eLotto passando dal Simbolotto al Superenalotto, sono questi gli appuntamenti che ci apprestiamo a seguire per fornirvi i numeri vincenti appena saranno disponibili. Chiaramente dovrete poi affidarvi ai canali ufficiali per tutte le verifiche del caso, ma ci sono anche altri strumenti, a partire dalle ricevitorie.

Nell’estrazione di ieri non è stato realizzato alcun 6, ma potete rifarvi oggi, tentando la fortuna, ma l’attenzione è rivolta anche alle ruote, i cui saranno disponibili tra non molto, mentre per il 10eLotto il discorso è leggermente diverso, perché una sola estrazione è abbinata a quella del Lotto, ma poi ve ne sono ogni 5 minuti, i cui risultati sono consultabili sul sito ufficiale in tempo reale.

SUPERENALOTTO, LOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Venerdì 9 Maggio 2025

Torniamo sulle modalità ufficiali e affidabili per controllare le estrazioni e verificare se avete vinto. In primis, ci sono i siti ufficiali, ma i più tecnologici possono affidarsi alle applicazioni, come l’app My Lotteries che è utilizzabile per tutti e quattro i concorsi in ballo. In tal caso, è sufficiente scansionare il QR code o il codice a barre della ricevuta per controllare immediatamente se avete vinto. In alternativa, ci sono le ricevitorie autorizzate, dove trovate anche il bollettino ufficiale. A tal riguardo vi ricordiamo che, oltre a controllare vincite mostrando la vostra ricevuta e a controllare il bollettino, potete ricevere assistenza per chiarire ogni dubbio e ricevere informazioni.

SuperEnalotto – Estrazione n. 75 del 10/05/2025 Combinazione Vincente Numero Jolly SuperStar

10eLotto – Estrazione n. 75 del 10/05/2025 Numeri Estratti Numero Oro Doppio Oro Extra

Lotto – Estrazione n. 75 del 10/05/2025 Ruota Numeri BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE