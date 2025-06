Ci sono vari modi per controllare tutti i numeri vincenti di Lotto, Simbolotto, Superenalotto e 10eLotto appena usciti e freschi di estrazione, ma noi vogliamo fornirvi le opzioni più affidabili per facilitarvi il compito dopo aver dato un’occhiata alla panoramica che vi abbiamo preparato. Sarebbe scontato suggerirvi di consultare i siti ufficiali di questi giochi (oltre a quello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), ma in realtà non lo è affatto, visto che alcuni di essi offrono sistemi innovativi per verificare le giocate, ad esempio inserendo i numeri serali degli scontrini, una funzione offerta anche dalle applicazioni, come My Lotteries, dove trovate anche gli archivi con i report dei concorsi precedenti.

In alternativa, ci sono le rivendite fisiche, le cosiddette ricevitorie, dove è possibile controllare l’esito delle vostre giocate mostrando gli scontrini, con i risultati che appaiono anche nei tabelloni post estrazioni.

Superenalotto – Estrazione n. 95 del 14/06/2025 Combinazione Vincente 10 56 73 86 18 44 Numero Jolly 48 Superstar 55

10eLotto – Estrazione n. 95 del 14/06/2025 Numeri Estratti 03 06 11 12 15 24 25 28 30 35 40 43 44 51 66 68 77 79 81 84 Numero Oro 43 Doppio Oro 43 – 28 Extra 04 05 17 22 31 33 41 47 49 54 58 70 83 85 88

Lotto – Estrazione n. 95 del 14/06/2025 Ruota Numeri Estratti BARI 43 – 28 – 11 – 04 – 79 CAGLIARI 44 – 24 – 17 – 54 – 40 FIRENZE 51 – 68 – 85 – 05 – 58 GENOVA 35 – 40 – 22 – 31 – 45 MILANO 84 – 30 – 47 – 28 – 85 NAPOLI 12 – 06 – 24 – 83 – 82 PALERMO 66 – 03 – 88 – 41 – 45 ROMA 15 – 77 – 68 – 70 – 59 TORINO 81 – 25 – 06 – 33 – 77 VENEZIA 77 – 79 – 12 – 49 – 87 NAZIONALE 01 – 84 – 11 – 31 – 45

Simbolotto – Estrazione n. 95 del 14/06/2025 Simbolo Numero Luna 6 Cerino 18 Vaso 7 Amo 23 Rana 13

I giochi del Lotto, Simbolotto, Superenalotto e 10eLotto sono molto amati e conosciuti; eppure, non mancano curiosità poco note legate a queste lotterie. Partiamo dal gioco delle ruote, il più antico d’Italia: ha origini nel Cinquecento, a Genova, dove i nomi dei senatori venivano estratti a sorte. La sua giocata più comune è l’ambo, ma non è, ovviamente, l’unica disponibile.

C’è poi il gioco del Jackpot, nato nel 1997 in sostituzione del vecchio Enalotto, che si è reso indipendente nel 2009 dal Lotto, con un meccanismo tutto suo. Se parliamo sempre di storia, ricordiamo il Jackpot da record mondiale del 2019, quando 90 persone vinsero oltre 2.009 milioni di euro.

C’è poi il 10eLotto, che è sì legato al Lotto, ma anche autonomo, visto che non è necessario collegarlo all’estrazione principale: lo si può “slegare” con i concorsi ogni 5 minuti o con l’estrazione immediata. Per incrementare le possibilità di vincita, ci sono il Numero Oro e il Doppio Oro, ma lievita anche il costo della giocata.

Invece, il Simbolotto è gratuito, ma vi si partecipa automaticamente giocando al Lotto sulla ruota in promozione, che cambia mese dopo mese. In questo caso, i simboli sono protagonisti al posto dei numeri, ai quali restano comunque legati tramite “associazioni”. C’è anche un collegamento con la Smorfia, ma non sempre, perché alcuni simboli ricalcano i significati della cultura partenopea o i significati tradizionali dei sogni.