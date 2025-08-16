Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto: estrazione dei numeri vincenti di oggi, sabato 16 agosto 2025, i jackpot e premi milionari

In questo sabato 16 agosto 2025 che segna (purtroppo!) il definitivo ingresso nell’ultimissima parte di questa estate, un regalino potrebbe attendervi dai consueti concorsi di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto che sono già prontissimi con la loro ricca serie di premi a bussare alle porte di tutti i fortunati che saranno riusciti a vincere la sfida contro la Dea Bendata: sfida che si è già, naturalmente, aperta e che raggiungerà il suo culmine solamente alle 20:00 con l’apertura ufficiale delle estrazioni!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, sabato 16 agosto 2025

Ovviamente, essendo che oggi è un sabato che segue una festività – quella di Ferragosto – sarà molto difficile per molti tra voi (specialmente chi abita in piccoli paesi o in cittadine lontane dai grandi centri urbani metropolitani) sarà difficile trovare una ricevitoria o una tabaccheria aperta per piazzare le vostre scommesse di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto: senza disperarvi, se così fosse, ricordate che si può sempre giocare anche online, senza alcun costo aggiuntivo!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, sabato 16 agosto 2025

Anzi, più che un costo, una giocata online potrebbe trasformarsi in una ricchissima opportunità per portarvi a casa un premio di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto in modo del tutto gratuito: in questo momento, infatti, il sito Sisal.it offre ancora un fantastico bonus di benvenuto dal valore di ben 50 euro; mentre sui siti Giochi24.it e Netwin.it il medesimo bonus ammonterà – rispettivamente – a 10 e 15 euro che vi verranno riconosciuti immediatamente!

SuperEnalotto n. 130 – 16/08/2025 Voce Valori Combinazione Vincente – Numero Jolly – SuperStar –

SUPERENALOTTO, LOTTO, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Giovedì 14 Agosto 2025

10eLotto n. 130 – 16/08/2025 Voce Valori Numeri – Numero Oro – Doppio Oro – Extra –

Lotto n. 130 – 16/08/2025 Ruota Numeri Bari – Cagliari – Firenze – Genova – Milano – Napoli – Palermo – Roma – Torino – Venezia – Nazionale –