L’appuntamento con la fortuna si rinnova oggi con le consuete estrazioni dei giochi Sisal e Lottomatica: i riflettori sono puntati su Lotto, Simbolotto, Superenalotto e 10eLotto, con numeri vincenti e combinazioni da controllare, ma soprattutto premi (anche milionari) da provare a vincere. Si può procedere con controlli e verifiche, mentre prendono forma le quote e le nuove statistiche, quelle aggiornate.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 17 Maggio 2025

Le estrazioni si sono tenute regolarmente nelle tradizionali fasce orarie, quindi ora è il momento di scoprire i risultati completi: dai numeri delle ruote del Lotto alle combinazioni del 10eLotto – anche con i suoi numeri “dorati” – senza dimenticare la cinquina simbolica del Simbolotto e la carrellata di premi che può regalare il Superenalotto, con numeri e opzioni. Non si deve più indugiare, ma è invece la prudenza l’arma migliore per evitare errori in questa fase decisiva. Al resto penserà la fortuna…

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 17 Maggio 2025

Estrazione Superenalotto n. 79 del 17/05/2025

Combinazione Vincente 22 – 88 – 10 – 19 – 39 – 11 Numero Jolly 29 SuperStar 73

Estrazione 10eLotto n. 79 del 17/05/2025

Numeri 03 – 04 – 07 – 10 – 13 – 14 – 17 – 26 – 27 – 33 – 35 – 43 – 44 – 45 – 48 – 49 – 58 – 60 – 63 – 68 Numero Oro 60 Doppio Oro 60 – 07 Extra 06 – 08 – 12 – 16 – 18 – 23 – 30 – 34 – 39 – 42 – 55 – 59 – 61 – 64 – 65

Estrazioni del Lotto n. 79 del 17/05/2025

Ruota Numeri Estratti Bari 60 – 07 – 68 – 18 – 42 Cagliari 49 – 48 – 45 – 64 – 61 Firenze 43 – 33 – 58 – 08 – 59 Genova 04 – 03 – 39 – 30 – 28 Milano 13 – 10 – 12 – 06 – 60 Napoli 14 – 48 – 06 – 45 – 81 Palermo 44 – 35 – 23 – 06 – 49 Roma 17 – 63 – 26 – 16 – 57 Torino 58 – 26 – 43 – 34 – 08 Venezia 27 – 03 – 55 – 65 – 23 Nazionale 52 – 53 – 58 – 30 – 26

Simbolotto

Simboli Estratti Lupo (21), Maiale (4), Naso (16), Disco (32), Elmo (26)

POKER DI ESTRAZIONI OGGI CON 10ELOTTO, SUPERENALOTTO, LOTTO E SIMBOLOTTO

Estrazione di numeri vincenti, ma con giochi diversi: ci riferiamo a Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto, giochi a premi molto popolari in Italia, con diversi punti in comune, ma anche sostanziali differenze, non solo per quanto riguarda i simboli che caratterizzano il quarto dei giochi sopracitati. Tutti prevedono estrazioni multiple settimanali e sono disponibili in ricevitoria e online, quindi si può giocare fisicamente oppure usufruire dei servizi digitali.

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10ELOTTO, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, venerdì 16 maggio 2025

Offrono anche diversi livelli di premi e sono tutti regolamentati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma non mancano, appunto, le differenze. Prendiamo il caso di Lotto e Superenalotto: il primo è più tradizionale e strategico, offre vincite più frequenti, ma la loro entità è limitata rispetto all’altro, i cui premi sono più alti, ma più difficili da vincere.

Questi giochi hanno anche caratteristiche differenti, a partire dal meccanismo di gioco, che prevede scelte diverse per quanto riguarda la selezione dei numeri e la quantità da indicare. Prevedono anche costi diversi, anche se, in generale, si parte da un euro per Lotto e Superenalotto, mentre il Simbolotto è gratuito. Variano anche le probabilità di vincita massima, che sono molto basse per il gioco che offre la caccia al jackpot, ma ve ne sono in generale altri per vincite minori.

Anche le strategie di gioco sono diverse: nel gioco delle ruote si può scegliere il tipo di combinazione da indovinare, mentre nell’altro si punta a quella esatta o parziale su un’unica schedina. Strade diverse, ma tutte con l’obiettivo di arrivare alla porta della Dea bendata, nella speranza che venga ad aprire quando busserete.